Понадобится зонтик? Какая погода ожидает москвичей 11 мая

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Видимо, убирать теплые вещи в шкаф еще рано.

В воскресенье, 11 мая, жителей столичного региона ожидает облачная погода, а также осадки в виде дождя, которые местами могут быть умеренными. Такой прогноз опубликовал на официальном сайте Гидрометцентр России.

В Москве в течение дня температура воздуха будет колебаться в пределах +7 до +9 градусов. Ночью показания термометра могут опуститься до +1 градуса, поэтому стоит позаботиться о теплой одежде.

При этом в Московской области температура будет варьироваться. Ожидается, что днем она составит от +5 до +10 градусов. Ночью возможен ее спад до нуля, особенно в открытых местах.

Согласно прогнозу, ветер будет дуть преимущественно с северо-западного и западного направлений со скоростью 5–12 м/с.

Атмосферное давление в регионе ожидается на уровне 744–745 мм ртутного столба, что соответствует нормальным значениям для этого времени года.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в своем заявлении 7 мая отметил, что до середины месяца не ожидается значительного повышения температуры в Московском регионе. Он подчеркнул, что текущая тенденция указывает на возможность возрастания дневных температур до +15 градусов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Подмосковье возможно похолодание ниже нуля.