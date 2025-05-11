Синергия культур: фильм «Красный шелк» выйдет в прокат в Китае в сентябре

Фото, видео: НМГ Кинопрокат; 5-tv.ru

Кинокартина получила так называемую «печать дракона». Зрителям Поднебесной ее покажут без ограничений.

Про вклад Красной Армии в победу над Японией и роль Советского Союза в деоккупации Китая в Поднебесной никогда не забывали. Неслучайно и Си Цзиньпин в Москву приехали на 9 мая, и Владимир Путин поедет в Пекин на их День Победы 3 сентября.

В Москве в числе трех десятков подписанных соглашений есть и о сотрудничестве двух крупнейших медиакорпораций двух стран — государственной Китайской Медиа Группы и российской Национальной Медиа Группы, куда входят и «Известия».

Опыт взаимодействия у НМГ с китайскими партнёерами уже есть — приключенческий блокбастер «Красный Шелк», который уже увидели российские зрители, а теперь картина получила удостоверение национального китайского фильма и выходит в прокат в КНР. Корреспондент «Известий» Виктор Синеок о том, что дает такая синергия культур.

Быстро, решительно, в китайском стиле. Перед началом важного мероприятия организаторы еще раз проверяют программу, списки гостей. Этот форум посвящен визиту Си Цзиньпина в Россию и 80-летию Победы в Великой Отечественной. И именно здесь официально объявили: фильм «Красный шелк» выйдет на экраны в Китае в сентябре.

Там, в Поднебесной, его увидят, когда будут отмечать 80 лет со дня освобождения от японских захватчиков.

«Вот сейчас мы видим, что „Красный шёлк“ прошел с успехом в России. В сентябре „Красный шелк“ стартует в Китае. Сегодня это было официально. Будем болеть, конечно, за нашу картину», — сказала министр культуры РФ Ольга Любимова.

Российский зритель действительно кино уже оценил: «Красный шелк», созданный при участии «НМГ Кинопрокат», компании, что входит в холдинг «Национальная Медиа Группа», собрал у нас рекордную для своего жанра сумму. Впереди — покорение китайского зрителя.

«В Китае самый большой в мире кинорынок. Это более миллиарда человек. Поэтому ведущие международные киностудии, ведущие кинопроизводители буквально делают все, чтобы попасть на этот рынок», — сказал Андрей Денисов, сенатор, бывший чрезвычайный и полномочный посол России в Китае.

В Поднебесной свое мощное кинопроизводство, почти сто тысяч кинозалов. И очень строгие правила для проката иностранных фильмов. Но это кино совместного производства. Российские и китайские актеры. Съемки проходили и в российских регионах, и на самой большой в мире китайской киностудии.

«Красный шелк» получил так называемую «печать дракона». Зрителям Поднебесной его покажут без ограничений, как китайский фильм.

«Не менее трети съемочной группы актерского состава должны быть китайскими. Вот эти фильмы получают единственные, которые получают статус национального фильма», — сказал кинокритик Давид Шнейдеров.

Но самое важное — это производство обсуждали лидеры России и Китая. В том числе и в Казани, на саммите БРИКС. Путин потом на одном из совещаний интересовался, как проходят съемки.

Вот и во время встречи накануне 80-летия Победы российский президент снова о кино говорил.

«Налаживается совместное кинопроизводство. Мы с моим другом, с западным председателем в Казани об этом говорили, и работа идет. В феврале этого года в отечественный прокат в России вышел российско-китайский фильм „Красный шелк“, премьера которого была весьма успешной. Убежден, что нас ждет немало совместных кинокартин, которые с большим интересом будут приняты и в России, и в Китае», — сказал Владимир Путин.

Сразу после переговоров между Россией и Китаем произошло еще одно знаковое событие.

Национальная Медиа Группа и Медиакорпорация Китая подписали соглашение о сотрудничестве. И уже само место, где это произошло — Кремль — говорит о важности документа. В том числе и для отношений между нашими странами.

Стороны теперь будут обмениваться контентом, вместе заниматься производством, то есть развивать отношения.

«Китай — очень важный стратегический партнер для нас. За последние несколько лет у нас в пять раз выросли продажи нашего контента в Китае. И, конечно, это огромная аудитория. И очень важно, что это информационное сотрудничество в том числе позволит нам передавать более объективную картину мира большой, глобальной аудитории», — сказала генеральный директор Национальной Медиа Группы Светлана Баланова.

Национальная Медиа Группа — крупнейший российский частный медиахолдинг. Кинопроизводство, дистрибуция, информационное вещание. Проекты НМГ уже известны китайскому зрителю. Например, мультфильм «Три кота».

У этих котов — два с половиной миллиарда просмотров. А еще свои аккаунты в китайских соцсетях, армия поклонников. И все это случилось до сотрудничества с «Си-Эм-Джи».

Медиакорпорация Китая — крупнейший информационный конгломерат. Сорок семь каналов. Десятки корреспондентских пунктов по всему миру.

«Мы обязательно выведем наше взаимодействие в культурной сфере на высокий уровень. И достигнем результата, важного для обоих сторон», — сказал Шэнь Хайсюн, генеральный директор Медиакорпорации Китая.

В России работает большая команда. Есть вещание на русском.

Мы интересны друг другу. Китайцев, которые привыкли жить «за великой стеной», внутри своего мира и своей культуры, привлекает русское. После того, как Си Цзиньпин оценил наше мороженное и Путин привез ему в подарок целый ящик, на китайских прилавках появился пломбир, а следом и другие продукты. Вот наши делают исключительно для местного рынка, вафли с сыром.

А китайские туристы заполонили российские города. Петербург многие считают более европейским, чем столицы Старого света.

«И в России, и в Китае мы придерживаемся традиционных ценностей, понятий о том, грубо говоря, что такое хорошо, что такое плохо. В общем-то, не допускаем искажения истории и с уважением относимся к истории как других стран», — сказал Александр Ершов, научный сотрудник института Китая и современной Азии Российской академии наук.

Теперь наши народы объединят общие медиа-проекты. А «Красный шелк» станет первым фильмом, который покажут на широкую китайскую аудиторию. В нем есть все, что любит зритель по обе стороны границы — захватывающий сюжет, трюки, общая история. И общая победа над общим врагом.