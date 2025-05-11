Фото, видео: SERGEY DOLZHENKO/ТАСС; 5-tv.ru

Российскую символику запретили в Германии накануне праздника.

Не стоит недооценивать наших геополитических соперников. пока мы праздновали — они не сидели сложа руки. Они всеми силами пытались поддержать киевский режим. Получалось по-разному.

Например, пригласили его в Чехия, выступил в парламенте — все пафосно и тут говорят, а вот мы поддерживаем украинских беженцев — видите они у нас по безвизе работают уборщицами. Нет, каждый труд важен, безусловно. Просто это иллюстрирует будущее Украины в Евросоюзе.

Или, например, позвали вэсэушников на парад Победы в Британии. Тоже — все очень мажорно. Лично король им салютует. Но вот незадача: пустили солдат под жовто-блакитным флагом следом за кавалерией, а там лошадки не сдержались и пришлось маршировать по… В общем, не по брусчатке.

Параллельно европейцы развивают «бурную деятельность» в надежде обеспечить Украине долгосрочную передышку — для начала на 30 дней.

«Квартет желающих» в лице француза Макрона, британца Стармера, поляка Туска и нового немецкого канцлера Мерца заявились в Киев. Видимо решили воспользоваться последним днем нашего перемирия, чтобы в тишине сформулировать нам ультиматум. Они старательно демонстрируют — все согласовано с Трампом. Вот, по телефону с ним обсуждали свои идеи. Что решили? Что с 12 мая должно быть объявлено перемирие — на 30 дней.

А если Россия не пойдет на этот шаг, то против нее они всей толпой введут новые дополнительные санкции. Подается это под соусом, мол, так и только так можно начать переговоры между Москвой и Киевом. Но это подмена понятий. Есть миллион способов начать переговоры, но нам пытаются навязать их сценарий.

Угрозы санкциями Москву уже давно не пугают — года так с 2014 точно. Значит, у коалиции должны быть какие-то другие аргументы.

Стармер заикнулся об усилении военной помощи Украине. Но логичный вопрос — а раньше это что было? Вполсилы поставки делали?

Между строк просткаиквает, что речь может идти даже об отправке западных войск на Украину, что, честно говоря, уже стало утомлять. Или они так напярмую — со стороны НАТО — угрожают ядерной державе. Трамп показательно молчит. Так что подождем ясности. А пока давайте постараемся вспомнить, когда последний раз Россия соглашалась на ультиматум. На моей памяти такого не было.

Идtт дипломатическая игра — прямо как в мае 1945 года. Тогда немцы спешили сдаться нашим западным союзникам. Да так, что акт о капитуляции Германии пришлось подписывать дважды. Сейчас происходит что-то подобное — только с поправкой на масштабы и состав участников. Они сейчас пытаются изобразить свое поражение своей победой. И ведь кто пытается?

Возьмем свежеиспеченного немецкого канцлера. Фридриха Мерца. Его дедушка по матери, Йозеф Поль Совиньи, был не просто сторонником Гитлера, он был членом НСДАП — национал-социалистической партии, организовал свой отряд штурмовиков, они ходили в коричневых рубашках и устраивали еврейские погромы — еще до войны. Совиньи был даже одно время мэром городка Брилон и запомнился переименованием улиц в «Адольф-Гитлер-штрассе» и «Германн-Геринг-штрассе».

Может оттого и бесятся, когда видят георгиевские ленточки, красные флаги и советские гимнастерки на улицах своих городов. Недаром в Берлине запретили всю победную атрибутику Красной Армии в этом году. Тему продолжил корреспонеднт «Известий» Виталий Чащухин.

Европа и ее карательная оборона — русских и от памяти. Там, где солдаты Красной Армии погибали за свободу, теперь новые поля идеологических сражений и сплошные ограничения.

В центре Берлина, где до сих пор стоят советские танки, снова слышится: «Хэнде хох!». Обыски и фильтрация памяти. Георгиевская лента под запретом. Песня «День Победы» — повод для задержания. Русские не сдаются, поют «Катюшу».

На портретах вместо «Спасибо деду» приходится просить у него прощения. За то, что учинили немецкие власти. Главные атрибуты 9 мая — под тотальным контролем.

Российского посла в Варшаве приходится брать в плотное кольцо охраны: украинские провокаторы пытаются сорвать церемонию возложения венков на мемориальном кладбище.

А на Украине — облава на бабушку-активистку с последующим задержанием — за то, что посмела прийти к Вечному огню в пилотке с красной звездой.

В Израиле с ее обидчиками не стали бы церемониться, во время шествия «Бессмертного полка» одного такого горе-украинца попросту окунули в фонтан, чтобы остудить его ультранационалистический пыл.

Зато в Берлине таких подстрекателей беспрепятственно впустили на мемориал в Тиргартене, с флагами Евросоюза и НАТО.

Но это ещё не самая циничная выходка так называемых европейцев.

В латвийском городе Огре, накануне девятого мая, буквально «оттоптались» на солдатах-освободителях: перед местным музеем выложили ступени из обломков снесённых в Прибалтике памятников красноармейцам и советским деятелям. А внутри новый экспонат в виде окровавленной формы российского солдата, привезенная с нынешнего фронта, особо подчеркивая, что сохранился даже трупный запах. И это уже не просто провокация — это прямое нарушение Женевской конвенции и бесчеловечное надругательство

«Политика абсурда и неуважения к собственной истории. Снос памятников олицетворение их собственной необразованности», — сказал политолог Фернандо Морагон.

«Политики пытаются переписывать историю. Это не удивительно — они будут делать это бесконечно, если им так продиктуют. Их „нечто общее“ с Украиной — лишь попытка себя оправдать», — сказал Эрик Бранка, политолог.

Печально известные украинские батальоны вовсю маршируют на британском параде.

А ключевые европейские лидеры съезжаются в Киев. Правда не 8 и даже не 9 мая, как бы того ни хотелось Зеленскому, а после более важных дел и всех своих церемоний. Хотя у Зеленского наивно полагают, что это и есть «исторический момент». Да и сам формат встречи слишком уж усеченный четыре европейца, вот и вся «коалиции», желающих сами-не-зная-чего.

«Само название коалиция желающих звучит как коалиция принужденных. Европейские лидеры заявляют об их участии в процессе урегулирования конфликта, поскольку боятся собственного же народа. Они столько бюджета потратили на Киев, а теперь откажутся от этого? Народ будет в ярости. Они приезжают в Киев только тогда, когда удобно им самим, а не тогда, когда это нужно псевдо-президенту Зеленскому», — Франсуа Асселино, кандидат в президенты Франции в 2017 года.

И судя по этому говорящему кадру, единство у них только в одном — когда не знаешь, что делать, звони в Вашингтон. На прямой линии Дональд Трамп, Европа продолжает декларировать самостоятельность, но на деле все ждет команды из-за Вашингтона. После этого Зеленский объявляет о готовности к тридцати дневному перемирию. Уже с понедельника. И не предлагает, а именно требует того же от Москвы.

«12 мая должно начаться прекращение огня как минимум на 30 дней. Мы требуем этого от Российской Федерации», — сказал Владимир Зеленский.

«Если Россия не согласится, она столкнётся с последствиями в виде дополнительных санкций и усиления поддержки Украине. Новый пакет санкций уже готов», — сказал Эманнуэль Макрон.

Да еще и с такими нюансами, что так называемое перемирие заранее становится фальшивым и явной паузой для перевооружения в целый месяц.

«С санкционным давлением, укреплением ПВО Украины и увеличения международной оборонной поддержки Украины, включая инвестиции в украинскую оборону производство, гарантии безопасности и непредвиденные обстоятельства», — говорит Зеленский.

Вовсе не собираются капитулировать и самые оголтелые брюссельские русофобки — Фон дер Ляйен и Каллас. Тоже направились в эти дни в эту сторону, отменять День Победы и самих русских. Лучше всего у них складываются только антироссийские коалиции.

«Все, кто действительно поддерживает мир, не могут стоять бок о бок с Путиным. Те, кто поддерживает мир должны быть на Украине, а не в Москве», — сказала Каллас.

Порой создается ощущение, что все эти европейские лидеры уже и сами не понимают, с чем именно борются и против чего.

Во время визита в Люксембург глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Евросовета, Антониу Кошта внезапно оказались на акции памяти, организованной местными левыми. Без тени смущения они стояли под советскими и российскими флагами, пока над площадью звучала до боли узнаваемая мелодия «День Победы».

Сражаются с историей, а сами, видимо, её не доучили.

Несмотря на капитуляцию Германии 8 мая 1945 года, боевые действия в Европе еще продолжались. Было три крупных очага сопротивления — Прибалтика, Балканы и Чехия. Неподалёку от Праги сосредоточились остатки немецких групп армий «Центр» и «Юг».

Они отступали, огрызаясь и, лишь 12 мая у деревни Сливице, после фактически двух суток боя с Красной Армией и чешскими партизанами — капитулировали. Также не спешили сложить оружие остатки группы войск «Север». Кроме, собственно, Курляндского котла они ещё оказывали сопротивление на островах Борнхольм, обеспечивая эвакуацию остатков гарнизона в страны Скандинавии. Последний бой здесь произошёл и вовсе 22 мая, когда отряд эсэсовцев пытался пробиться в Восточную Пруссию.

Наконец, на Балканах целая армия, состоящая в основном из хорватских и словенских пособников нацистов, почти неделю прорывалась в Австрию, чтобы сдаться западным союзникам. Но коллаборанты были остановлены у самой границы югославскими партизанами. Это была последняя битва Второй мировой в Европе. Однако, оставался тихоокеанский фронт. Япония все еще удерживала огромную оккупированную территорию. Союзники постепенно подбирались к столице островной империи, но японцы оказывали фанатичное сопротивление и переломить ситуацию смогли два события — применение ядерного оружия американцами и вступление СССР в войну с Японией. Любопытно, что пять дней — после бомбардировок Хиросимы и Нагасаки — в Токио раздумывали, но после того, как в ходе Манчжурской операции огромная Квантунская армия попала в котел. 14 августа император объявил о прекращении сопротивления.

Впрочем, и тогда не все японские части сложили оружие и даже после подписания капитуляции еще воевали отдельные самураи. Последний сдался лишь в 1974 году. И весь 1945 год то тут, то там крысиными тропами, с поддельными документами через транзитные страны нацисты и их пособники бежали в третьи страны, чтобы скрыться от правосудия. Это все нам тоже надо учитывать после СВО.