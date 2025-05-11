«Идеалы дружбы»: Путин провел 17 переговоров в ходе празднования Дня Победы

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Гунеев; 5-tv.ru

Дипломатическая программа началась 7 мая.

Во время приема в Кремле президент России вручил своему коллеге из Казахстана Касым-Жомарту Токаеву подлинный наградной лист на его отца — Кемеля Токаева — который мужественно сражался в рядах 7-го гвардейского танкового полка. Был тяжело ранен под самый занавес войны. Его брат, то есть дядя нынешнего президента Казахстана, Касым, погиб в 1943 году подо Ржевом.

И вот какая интересная параллель прослеживается между политикой стран и семейными историями лидеров стран — отец российского президента, Владимир Спиридонович Путин, воевал, оборонял родной Ленинград, был тяжело ранен на Невском пятачке. В блокадном городе семья Путиных потеряла старшего сына.

Отец председателя КНР — Си Чжунсюнь — воевал, организовывал партизанские отряды на северо-западе Китая.

Отец президента Таджикистана воевал. Шариф Рахмонов был награжден орденом Славы второй и третьей степеней.

Прадед президента Туркменистана Бердымухамед Аннаев воевал в рядах 2-го Украинского фронта. С войны вернулся с тяжелым ранением.

В семье президента Узбекистана и вовсе герой Советского Союза — двоюродный брат отца Шавката Мерзиёева Урунбек Якубов получил «Золотую Звезду» за форсирование Днепра.

Дед президента Сербии Анджелко Вучич был арестован хорватскими нацистами и погиб или был расстрелян в концлагере.

Про предков нынешних европейских лидеров мы поговорим чуть позже. Но я думаю, вы догадываетесь, какой будет там послужной список.

И все же, встречи в Москве на День Победы — это не столько про прошлое, сколько про настоящее и будущее. Так, в совместном заявлении, подписанном лидерами России и Китая, указывается на новые угрозы стратегической стабильности от деятельности «отдельных ядерных государств при поддержке их союзников».

Речь — понятно — про США, прежде всего. Штаты размещают ракеты средней и меньшей дальности в Европе и Тихоокеанском регионе, а так же начали разрабатывать новую комплексную систему ПРО «Золотой купол», отдельные элементы которой будут размещены в космосе.

С прилетом иностранных гостей график Владимира Путина все эти дни был расписан буквально по секундам. Президент не обделил внимание ни одного из коллег, дипломатический марафон завершается только сейчас, поздним вечером субботы. Встреча с Главнокомандующим Ливийской национальной армией Халифой Хафтаром прошла за закрытыми дверями. Президент Буркина-Фасо Ибраим Траоре признался российскому лидеру, что очень впечатлен нашей военной техникой на параде — и рассчитывает на укрепление сотрудничества с Москвой.

В разговоре с президентами Абхазии Бадрой Гунбой и Южной Осетии Аланом Гаглоевым Путин заявил о желании нашей страны наращивать экономическое сотрудничество с Сухумом и Цхинвалом.

А на переговорах с главой Палестины Махмудом Аббасом затронули тему ближневосточного урегулирования. Владимир Путин отметил деградацию ситуации в регионе из-за сорванного в секторе Газа перемирия и подчеркнул: Россия неизменно выступает за обеспечение гуманитарного доступа и возобновление мирного процесс. Что встречи в Москве могут изменить в геополитическом раскладе на карте мира, расскажет корреспондент «Известий» Антон Золотницкий.

Древняя Грановитая палата и новый многополярный мир. В его основе — общая историческая память.

«Время все дальше отделяет нас от событий Второй Мировой войны, но тем выше наша ответственность за сохранение ценностей, утвержденных Великой Победой, за то, чтобы передать будущим поколениям правду о том, как и во имя чего она была завоевана», — сказал Владимир Путин

В Москве те, кто эту правду хорошо знает и чтит. Срез глобального большинства, двадцать семь мировых лидеров. Их самолёты в правительственном аэропорту Внуково-2 садились без остановки.

«Рад от имени народа Венесуэлы присутствовать здесь, чтобы со всей силой и энергией праздновать победу в Великой Отечественной войне!» — сказал Николас Мадуро, президент Венесуэлы

У Большого Кремлевского дворца — вереница одинаковых черных Aurus. И таких разных пассажиров. От классической кепки до крапового берета. Каждого гостя Владимир Путин тоже встречает по-своему. К Александру Лукашенко обращается на английском. С президентом Гвинеи-Бисау диалог уже на трtх языках.

Четыре дня не просто политического марафона, дружеского общения. У Владимира Путина — пятнадцать двусторонних встреч, широкоформатные переговоры. И, конечно, официальный визит официально главного гостя торжеств.

Центральная часть международной программы президента. Владимир Путин встречает Си Цзиньпина в Георгиевском зале Кремля. Здесь и делегации двух стран.

У гигантских флагов лидеры вместе слушают гимны, потом обходят министров. Здесь все друг друга отлично знают. Вот Сергей Лавров ещё до начала переговоров приобнимает своего коллегу Ван И. А сам глава китайского МИДа в коридорах Кремля погружается в русскую культуру — изучая картину.

Чуть позже Владимир Путин пояснит — во время персональной экскурсии для Си Цзиньпина, на полотне «Кто к нам с мечом придет, от меча и погибнет» — ратные подвиги Александра Невского. Но это не о воинственности России — о стремлении к справедливости. И это общий подход двух великих держав.

«Мы развиваем наши связи во благо народов обеих стран и не против кого бы то ни было. Наши отношения носят равноправный, взаимовыгодный и не конъюнктурный характер. Намерение выстраивать добрососедство, укреплять дружбу и расширять сотрудничество — это основанный на стратегическом взаимодействии выбор России и Китайской Народной Республики», — сказал Владимир Путин.

«Поступательное развитие и углубление китайско-российских отношений является императивом для продвижения многовековой дружбы двух народов. Отвечает зову нашего времени к отстаиванию международной справедливости и реформированию системы глобального управления», — сказал Си Цзиньпин, председатель КНР.

В Кремле Путин и Си практически не расстаются, общаются перед заседанием, потом на чаепитии тет-а-тет. Результат — целая серия совместных подписаний. Лидеры договариваются об углублении партнёрства.

Вслед за ними министры, ректоры вузов, главы корпораций. Новые соглашения во всех сферах: от науки до поддержки взаимных вложений.

«Это на сегодняшний момент самое продвинутое и самое полноценное соглашение, и оно, конечно, необходимо нашему бизнесу, потому что с 2019 года у нас вложения китайских компаний в Россию в два раза выросли, а российских в Китае в два с половиной», — сказал Максим Решетников министр экономического развития РФ.

Запад, очевидно, обескуражен — теперь даже заикаться об «изоляции» России как-то неприлично. Наглядная иллюстрация провала информационной блокады — в самом центре Москвы работают журналисты со всего мира.

На третий и главный день работы международный пресс-центр выходит на пиковую мощность. Здесь могут разместиться больше двух с половиной тысяч журналистов, один этот зал способен принять 400 человек одновременно.

«Я вхожу в президентскую делегацию, и у нас хорошие связи с вашим президентом, вот почему мы приехали!»— сказала Паулина Рита Начама, национальное телевидение экваториальной Гвинеи.

Хотя давили на всех. Африканцев отговаривали, европейцам угрожали. Перед самолетами Александра Вучича и Роберта Фицо, например, закрыли воздушное пространство. Но вот они вдвоём в самом центре Москвы.

И оба высказываются недвусмысленно. Сербский президент на Красной площади.

«Я горжусь тем, что Сербия самостоятельно и независимо принимает решения, горжусь борьбой сербского народа против фашизма, и мы никогда не посмеем этого забыть или допустить снова», — сказал Александр Вучич, президент Сербии.

«У нас была четкая цель. Утром в девять часов мы должны были быть в Москве. И это удалось, поэтому я очень рад!», — сказал Роберт Фицо, премьер-министр Словакии.

Причина вполне понятна. В России мировое большинство видит надtжного партнtра, с которым можно выстраивать взаимовыгодные отношения. Генеральный секретарь ЦК компартии Вьетнама, президенты Бразилии и Египта, лидеры ведущих африканских государств, каждому Владимир Путин уделяет и время, и внимание.

«Мы выступаем за справедливость и равенство, за утверждение высоких идеалов дружбы и добрососедства, за согласие и взаимное уважение, за учёт мнения и интересов каждого. За равную и неделимую безопасность для всех. И призываем все мировое сообщество к солидарности в решении актуальных проблем современности, к общей ответственности за будущие поколения», — сказал Владимир Путин.

Модель, которую предлагает Россия, очевидно, становится всё более востребованной. «Саммит Победы» это доказал. И зафиксировал возврата к старому порядку не будет.