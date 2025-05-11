Делегации из 29 стран и колонна дронов: как прошел День Победы на Красной площади

Фото, видео: © РИА Новости/Максим Богодвид; 5-tv.ru

По брусчатке главной площади страны прошли зарубежные воинские подразделения.

80-ю годовщину отметили, без преувеличения, по всему миру. Даже в тех странах, где официальные власти этому противились. Но память народов, верность традиции, сила дружбы вновь оказались сильнее идеологических препятствий. Вот главный итог мероприятий 9 Мая и всей этой праздничной недели.

9 мая, 80 лет! Великая Отечественная завершилась 80 лет назад. Все меньше в живых свидетелей той страшной эпохи. Всего семь тысяч ветеранов осталось, если учесть жителей блокадного Ленинграда, узников концлагерей, тружеников тыла, то цифра будет, конечно, побольше — примерно 300 тысяч человек всего. От многомиллионного поколения, которые на своих плечах вынесли все тяжести, все ужасы Великой войны.

Потому самым ярким событием этих праздничных дней стали вот эти кадры из Воронежа, города, пережившего фашистскую оккупацию. Там парад возглавил Николай Борисов на танке Т-34. На такой же машине он освобождал Украину, Польшу, Германию. Три раза горел, дважды был ранен. Но 100-летний ветеран в строю. Такие, как он, несгибаемые люди и завоевали победу.

Ведь что стояло на кону? Свобода или смерть. У Гитлера не было планов завоевания СССР, был план порабощения и истребления. Рейху нужна была земля, но не люди, что на ней жили, потому такие потери были у нас — 27 миллионов погибших и больше половины — это мирные граждане.

Что было бы с миром, если бы нацисты осуществили свой план, сломили Советский Союз, остается только догадываться.

Наша Победа стала поворотным моментом XX века, определившим не только судьбу нашей страны, но и облик всего современного мира.

«9 мая — не просто историческая дата, это напоминание о цене мира и свободы. О мужестве тех, кто не отступил, кто выстоял и победил. Наш долг — отстаивать их честь», — заявил президент, принимая парад 9 мая.

«Россия была и будет несокрушимой преградой для нацизма, русофобии, антисемитизма, будет бороться с бесчинствами, что творят поборники этих агрессивных, разрушительных идей. Правда и справедливость на нашей стороне. Вся страна, общество, народ поддерживают участников специальной военной операции. Мы гордимся их смелостью и решимостью, той силой духа, которая всегда приносила нам только победу», — подчеркнул Владимир Путин.

И красное знамя Победы на Красной площади — это сигнал. Мы не позволим исказить память о войне, умалить подвиг наших предков. В этом суть нашего национального характера: помнить, уважать, защищать.

На Красной площади более 11,5 тысяч участников, 55 пеших колонн: курсанты военных училищ, военнослужащие Минобороны и других силовых структур.

До начала парада было еще несколько часов, а участники все еще раз перепроверяли у стен Кремля. Водители кабриолетов наводили блеск на автомобилях, китайская делегация исполняла «Священную войну».

Почетный караул Преображенского полка у Спасской башни чеканил строевой шаг. Именно они совсем скоро вынесут на площадь то самое алое знамя Победы, водруженное над Рейхстагом, и наш триколор.

Из ворот Спасской Башни выезжает министр обороны Андрей Белоусов. Он впервые в должности принимает парад. Глава военного ведомства по традиции объезжает парадные коробки и приветствует участников.

После Андрей Белоусов докладывает о готовности войск к параду верховному главнокомандующему. Президент в своем выступлении поздравляет страну с праздником и как всегда подчеркивает значимость тех, кто ценой собственной жизни принес Победу.

«Сегодня всех нас объединяют чувства радости и скорби, гордости и благодарности, преклонение перед поколением, которое сокрушило нацизм, ценой миллионов жизней завоевало свободу и мир для всего человечества», — сказал Владимир Владимирович Путин.

По брусчатке проносят штандарты десять фронтов, сорок пять знамен боевых частей. Торжественным строем идут женщины-военнослужащие, сотрудники МЧС, Росгвардии.

Восторженное ликование парадных расчетов конечно же особым Героям — участникам специальной военной операции. Во главе коробки — подполковники Евгений Хабаров и Виталий Антонов.

Боевое знамя доверили пронести Герою Россию Данияру Джартанову. Его группа воевала в Кременском лесничестве, штурмовала Авдеевку, форсировала реку Северский Донец.

«Честно скажу, что мне в голову не приходило, что когда-то я буду участвовать на параде на Красной площади. Это большая ответственность», — сказал Данияр Джартанов, герой РФ, участник Парада Победы.

Ответственность и почетное право быть на параде для расчетов из дружественных стран, сразу из тринадцати государств прибыли.

Президент Казахстана своих солдат приветствует стоя. Самая многочисленная делегация — из Китая, за которой вместе с Владимиром Путиным наблюдает Председатель КНР Си Цзиньпин. Появление военных из Поднебесной на Параде как символ долгой дружбы и единства.

«Огромным был вклад жителей Средней Азии и Закавказья. Отсюда бесперебойно шли эшелоны со всем, в чем нуждался фронт. Здесь размещались госпитали и нашли свой второй дом сотни тысяч эвакуированных людей», — сказал Владимир Владимирович Путин.

На трибунах рядом с лидерами стран — главные зрители, наши ветераны Великой Отечественной войны. Последний боец легендарной Панфиловской дивизии Владимир Бурцев в числе приглашенных, на парад он попал благодаря «Известиям».

«Великолепный! Победа! Это уже одно слово, понимаете ли, дает все», — сказал Владимир Бурцев (98 лет), ветеран Великой Отечественной войны.

Одним словом — «гордость» — можно назвать демонстрацию нашей военной техники. Колонну возглавляют легендарные танки Т-34. Впервые на Красной площади гаубицы «Мальва», которые в зоне СВО уничтожают технику врага, артбатареии, ПВО противника.

На Красной площади появляются наши дроны «Ланцеты» — разработка нашего оружейного концерна, дальше — «Герань-2»

С беспилотника военные сняли винты, чтобы не повредить их при движении. Авиация завершает зрелищный парад.

После президент лично благодарит каждого командира пешего расчета, участвовавшего в параде, и обязательно подходит к ветеранам, которым долго жмет руку и обнимает.

Евгений Алексеевич сидел на параде рядом с президентом и главой КНР. В эксклюзивном интервью «Известиям» поделился впечатлениями от встречи.

«Владимир Владимирович переводит ему мою речь. А я, знаете, начал говорить о том, что как хорошо, что наши две державы дружат. И продолжайте. Я говорю, такое желание у нашего народа, чтобы эти крупные две державы. Это же мощь!», — заявил Евгений Знаменский, участник Великой Отечественной войны.

Среди гостей — ветераны СВО, а также и учительница, классный руководитель Владимира Путина Вера Гуревич.

«Слышу от окружающих под час даже руководителей государств, какой у вас великолепный руководитель. Вот бы нам такого. Да он самим нужен. Мы не отдадим никому», — сказала Вера Гуревич, классный руководитель Владимира Путина.

Еще одна дань памяти и уважения тысячам воинов, отдавшим жизнь за Родину, — возложение цветов к Могиле Неизвестного Солдата. Президент России делает это вместе с зарубежными лидерами.

Для тысяч Россиян Парад Победы и как само 80-летие годовщины освобождения страны от фашистских захватчиков запомнится надолго. Ярко, красочно, достойно и со слезами на глазах.

Безусловно, такой парад привлек внимание всей мировой прессы, даже западные СМИ в прямом эфире транслировали кадры с Красной площади. И их можно понять. Во-первых — это красиво. А уж если сравнивать с тем, как отметили точно такую же круглую дату в Британии или во Франции, то тут просто космическая разница. Но о них позже.

На парад в Россию приехали делегации из 29 стран. На карте это выглядит вот так, вот эта часть мира с нами в эти дни солидарна.

«Московский парад ознаменовал победу Путина, как лидера, которого Запад стремился изолировать. Москва излучает уверенность», — пишет авторитетная Washington Post.

И с таким наблюдением нельзя не согласиться. Только стоит поправить — не только Москва излучает уверенность, но и столицы дружественных стран. Или разве Пекин выглядит неуверенным?

А президент Сербии и премьер министр Словакии? Для них поездка в Москву стала настоящим испытанием. Ведь им физически мешали, перекрывали воздушное пространство европейские страны, и они вынуждены были делать крюк вокруг Европы, чтобы попасть в Москву.

Одной из интриг перед 9 мая было возможное участие войск КНДР в параде. Бойцы из Северной Кореи помогли нам отразить атаку ВСУ на Курскую область. Интрига разрешилась так — по Красной площади они не маршировали, но делегация была в первом ряду, и после основной церемонии президент России отдельно тепло приветствовал военных из КНДР, чьи солдаты пролили кровь за нас и отдали жизни ради мира и справедливости.

В Москве вообще собрались представители стран, которые были на одной стороне в годы Второй Мировой. Если СССР потерял больше всех жителей в Европе — 27 миллионов человек, то жертв японской агрессии в КНР было еще больше — под 37 миллионов. Как может после этого такой праздник быть не священным для нас и для них?

«Наше общее героическое прошлое, боевое братство — надежный фундамент для развития и укрепления российско-китайских отношений. И эти отношения достигли наивысшего за всю историю уровня, они самодостаточные и не зависят от внутриполитических факторов или текущей мировой конъюнктуры. Всеобъемлющее партнерство и стратегическое взаимодействие России и Китая строится на незыблемых принципах равноправия, взаимовыручки и поддержки, нерушимой дружбы двух государств и народов наших стран», — сказал Владимир Путин.