В Кремле состоялась пресс-конференция Путина: главное

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Российский лидер предложил Киеву возобновить прямые переговоры и анонсировал визит в КНР.

В Кремле прошла пресс-конференция президента России Владимира Путина с российскими и западными журналистами. Глава государства подвел итоги четырехдневных встреч с иностранными лидерами и торжеств в честь Дня Победы, а также поднял другие не менее важные и насущные вопросы.

Россия предлагает Украине возобновить 15 мая прямые переговоры в ходе встречи в Стамбуле

Во время своей речи Путин обратился к Киеву с предложением о возобновлении переговоров, которые они прервали в 2022 году. По словам российского лидера, РФ готова к серьезным переговорам с Украиной, которые будут нацелены на устранение первопричин конфликта.

«Начать предлагаем без промедления уже в следующий четверг, 15 мая, в Стамбуле, там, где они проводились ранее и там, где они были прерваны», — сказал Путин.

По его словам, на завтра у него в планах разговор с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. В ходе политического общения, как отметил президент, он попросит о возможности проведения переговоров. Путин не исключил, что получится прийти к «реальному перемирию».

Отношения с Европой могут быть восстановлены

В ходе встречи Путин также выразил благодарность зарубежным партнерам, прибывшим для участия в торжественных мероприятиях в честь 80-летия Победы в Москве. Он отметил, что многие лидеры европейских стран посетили российскую столицу, несмотря на преграды и шантаж со стороны других политических деятелей.

Глава России пояснил, что есть надежда на восстановление отношений с Европой.

«Мы начнем двигаться в сторону восстановления конструктивных отношений с государствами Европы», — сказал он.

Путин подчеркнул, что восстановление отношений с европейскими странами в первую очередь должно коснуться тех государств, которые все еще настроены на антироссийскую риторику.

Военные КНДР профессионально действовали в Курской области

Президент РФ полагает, что при освобождении Курской области от украинских боевиков военные КНДР действовали в высшей степени профессионально. Путин отметил их хорошую выучку и подготовку.

«Северокорейские военные действовали в Курской области в высшей степени профессионально, показали хорошую выучку и подготовку», — подчеркнул глава государства.

При этом он добавил, что был рад возможности поблагодарить военачальников и бойцов спецназа из КНДР, которые участвовали в освобождении российского региона, при личной встрече.

Визит Путина в КНР состоится в сентябре

Глава России подтвердил, что прилетит в Китай с визитом в сентябре.

«В сентябре состоится мой ответный визит, официальный, в Китай, на торжества, посвященные 80-летию победы над милитаристской Японией», — заявил Путин.

К тому же он отметил, что считает визиты председателя КНР Си Цзиньпина в Москву и свой в Пекин на главные памятные мероприятия, которые связаны с 80-летием Победы, символичными. По словам российского лидера, встречи состоятся в столицах государств, народы которых заплатили высочайшую цену для Победы.

Владимир Путин рассказал, что провел плодотворные переговоры с лидером КНР, во время которых были приняты два общих заявления и подписан ряд соглашений, охватывающих энергетическую, торговую, финансовую, научную и иные области.

Украина неоднократно нарушала перемирие

Путин напомнил, что Россия до этого не раз проявляла инициативу с тем, чтобы прекратить огонь, однако мирные попытки постоянно саботировались украинской стороной. Так, по его словам, Киев около 120 раз нарушил 30-дневный мораторий на удары по энергообъектам, действовавший с 18 марта по 17 апреля текущего года.

При этом лидер РФ пояснил, что любые попытки вражеских сил попасть на российские территории были отбиты. Вооруженные силы Украины понесли очень большие потери, как отметил глава государства, когда России отражала их атаки во время перемирия ко Дню Победы. В зоне специальной военной операции режим, объявленный главнокомандующим РФ, действовал с 7 и до 10 мая включительно.

Ранее, писал 5-tv.ru, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Путин не раз заявлял о своей готовности к диалогу с мировыми лидерами.