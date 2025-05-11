Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без всяких предварительных условий

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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По словам российского лидера, Москва никогда не отказывалась от диалога с Киевом.

Россия предлагает киевским властям возобновить прямые переговоры, без всяких предварительных условий, заявил президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции в Малахитовом фойе Большого Кремлевского дворца. РФ предлагает начать в следующий четверг, 15 мая, в Стамбуле, подчеркнул президент.

Предложение Москвы о переговорах находится на столе, решение — за Киевом и кураторами киевского режима, заявил Путин.

Президет добавил, что завтра у него планируется разговор с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Путин не исключил договоренности о перемирии в ходе переговоров с Киевом.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия ранее неоднократно выступала с инициативами по прекращению огня, но они раз за разом саботировались украинской стороной, заявил президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции в Малахитовом фойе Большого Кремлевского дворца. Все попытки врага проникнуть на территорию РФ были отбиты, отметил российский лидер.