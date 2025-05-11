Путин: все попытки врага проникнуть на территорию РФ были отбиты

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru

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Украинские войска понесли большие потери.

Россия ранее неоднократно выступала с инициативами по прекращению огня, но они раз за разом саботировались украинской стороной, заявил президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции в Малахитовом фойе Большого Кремлевского дворца. Все попытки врага проникнуть на территорию РФ были отбиты, отметил российский лидер.

Киев порядка 120 раз нарушил 30-дневный мораторий на удары по энергообъектам. По словам Владимира Путина, Украина в дни перемирия предприняла пять попыток нападения на границу РФ в Курской и Белгородской областях.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что воины КНДР профессионально, добросовестно, с мужеством и героизмом помогали освобождать Курскую область, заявил президент России Владимир Путин.

Президент России сообщил, что был рад лично поблагодарить военачальников КНДР.