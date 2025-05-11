Путин: северокорейские военные действовали в Курской области в высшей степени профессионально
Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев
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Президент России сообщил, что был рад лично поблагодарить военачальников КНДР.
Воины КНДР профессионально, добросовестно, с мужеством и героизмом помогали освобождать Курскую область, заявил президент России Владимир Путин.
Президент России сообщил, что был рад лично поблагодарить военачальников КНДР.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия помнит и ценит всех людей, которые способствовали победе над нацизмом. Об этом президент России Владимир Путин заявил в ходе пресс-конференции в Малахитовом фойе Большого Кремлевского дворца.
К тому же российский лидер выразил благодарность зарубежным партнерам, которые участовали в торжествах по случаю юбилея Дня Победы в Москве.
Владимир Путин отметил, что переговоры во время празднования 80-летия со Дня Победы в Великой Отечественной войне были «насыщенными и содержательными».