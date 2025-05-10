Кустурица в парке «Москино» получил репринт номера «Известий» за 9 мая 1945 года

Фото, видео: 5-tv.ru

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Ему также провели экскурсию по павильонам и показали представление.

Сербский режиссер Эмир Кустурица во время экскурсии по парку «Москино» получил из рук корреспондента «Известий» репринт номера газеты за 9 мая 1945 года, в котором говорилось об окончании Великой Отечественной войны. Видео публикует 5-tv.ru.

«Мне нравится то, что у вас есть энергия, которой ваш президент меняет мир, не только Россию. И для него культура самая важная. Надо запомнить, что культура происходит из религии. И народ, который ощущает свою культуру как религию, — счастливый. Думаю, что культура — самый важный фундамент народности», — отметил Кустурица.

В кинопарке для режиссера устроили экскурсию по павильонам и показали кинотеатральное представление «Победа! Знамя над Рейхстагом!».

«Очень рад был побывать здесь и в первый раз, и сейчас. Рад, что у вас есть такой замечательный спектакль, чтобы показать 80-летие Победы. Как это было 80 лет назад. Это очень важно», — подчеркнул Кустурица.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Парад Победы посетили Эмир Кустурица, Стивен Сигал и Владимир Машков.