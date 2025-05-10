Свыше 20 тонн пшеницы было отправлено на безвозмездной основе Россией в Буркина-Фасо в 2024 году

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru

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В Кремле состоялись переговоры президента России Владимира Путина и лидера западноафриканской республики Ибрагима Траоре.

Около 25 тонн пшеницы было отправлено на безвозмездной основе Россией в Буркина-Фасо в 2024 году. Об этом рассказал президент России Владимир Путин на встрече со своим коллегой Ибрагимом Траоре.

«Приоритетное значение придаем и оказанию гуманитарному содействию Буркина-Фасо. В прошлом году направили вам на безвозмездной основе 25 тысяч тонн пшеницы, в этом месяце в Уагадугу прибудет крупная партия другого продовольствия», — отметил российский лидер.

На встрече глава РФ также сделал акцент на дружественном характере отношений двух стран.

«Нынешний визит в Россию на празднование 80-летия Победы весьма символичен и отражает дружественный характер российско-буркинистских отношений. Хотел бы вспомнить также и о вкладе вашей страны в разгром германского нацизма и его сателлитов. Около 30 тысяч жителей нынешней Буркина-Фасо воевали в составе войск антигитлеровской коалиции в формированиях сражающейся Франции под руководством легендарного сына французского народа, генерала Шарля де Голля. Сегодня нас объединяет общая цель борьбы с терроризмом и экстремизмом», — поприветствовал делегатов лидер РФ.

На встрече также обсуждали и подготовку профессиональных кадров для африканского государства. По словам Путина, квота российских госстипендий для буркинистских граждан увеличены более чем в два раза. Всего в России получили образование порядка трех с половиной тысяч буркинийцев.

В конце переговоров лидер африканского государства на русском языке поблагодарил Путина за приглашение на мероприятия, посвященные 80-летию Победы. Глава Буркина-Фасо похвалил военную технику, которую увидел на Параде и высказал надежду на продолжения сотрудничества с Россией.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Путин рассказал о перспективах расширения экономического сотрудничества с Вьетнамом.