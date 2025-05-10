«Играли с тряпочкой»: растоптавшие флаг дети в Обнинске рассказали о своем поступке

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Мальчики не понимают, за что их задержали.

Дети, сорвавшие знамя в цветах георгиевской ленты в Обнинске Калужской области, назвали его «цветной тряпочкой» — свой поступок ученики второго и четвертого классов объяснили в полиции. Об этом рассказывает источник 5-tv.ru.

По его словам, мальчики не понимают, за что конкретно их задержали сотрудники правоохранительных органов. Они сказали, что просто играли с «цветной тряпочкой», бегали с ней, пытались ее в фонтан заткнуть и ничего плохого якобы не подразумевали.

Личности несовершеннолетних установлены сотрудниками полиции и ФСБ. 5-tv.ru

Меж тем, в России публичное осквернение георгиевской ленты уголовно наказуемо. С 2022 года лента относится к символам воинской славы и ее использование допускается только в целях, связанных с исторической памятью. Для физических лиц за порчу ленты, если она была совершена не случайно, предусмотрен штраф до трех миллионов рублей либо лишение свободы на срок до трех лет. Уголовная ответственность за порчу знамен Победы наступает с 16 лет.

Накануне камера видеонаблюдения в жилом комплексе «ПростоКосмос 2.0» зафиксировала двоих несовершеннолетних, которые оскверняли флаг, выполненный в цветах георгиевской ленты. Дети прыгали на нем и втаптывали в грязь.

Ранее 5-tv.ru писал, что возбуждено уголовное дело по факту поджога могилы корреспондента «Известий» Федорчака.