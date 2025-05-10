В Испании на митинг за отставку премьер-министра вышли 25 тысяч человек

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Протестующие требовали посадить Педро Санчеса в тюрьму.

В Мадриде прошли массовые протесты, митингующие призвали премьер-министра Испании Педро Санчеса уйти в отставку. Об этом писала газета El Pais.

«25 тысяч человек собрались в полдень в эту субботу на площади Колумба в Мадриде», — говорится в сообщении издания.

Митингующие называли Санчеса предателем, требовали назначить новые выборы, а нынешнего премьера посадить в тюрьму.

Причиной протеста стали действия испанских властей во время наводнений в Валенсии и ряда других районов страны прошлой осенью. Бедствие произошло из-за сильных ливней. В городе были затоплены железнодорожные пути и автотрассы. Движение скоростных поездов было остановлено.

Протест проходил напротив здания правительства Испании. Участники митинга также организовали на улице выставку, которую назвали «Куда идут твои налоги».

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