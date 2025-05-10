В Индии прогремели взрывы после договоренности о перемирии

Фото: www.globallookpress.com/Javed Dar

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Подробности инцидента пока не раскрываются.

В столице индийского региона Джамму и Кашмир — городе Сринагар — прогремели взрывы всего через несколько часов после того, как Индия и Пакистан договорились о прекращении огня. Об этом сообщил глава местной администрации Омар Абдулла.

Подробности инцидента пока не раскрываются, однако факт взрывов на фоне подписанного соглашения вызывает обеспокоенность. Регион остается одной из самых напряженных точек на карте Южной Азии.

Ранее 5-tv.ru писал, что Индия и Пакистан провели крупнейшую воздушную баталию в своей современной истории — в бой были подняты 125 истребителей, а столкновение в небе длилось свыше часа. При этом воздушные границы сторон не были нарушены.

По данным CNN, некоторые ракеты запускались с расстояния более 160 километров. Пакистанская сторона, по его словам, заранее предупреждала население районов, которые могли попасть под удар, что помогло избежать большого числа жертв среди мирных жителей.