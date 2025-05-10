Десять тысяч поляков вышли в Варшаве на митинг против мигрантов

Фото: www.globallookpress.com/Marek Antoni Iwanczuk

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Акцию поддержали и политики правоконсервативной оппозиции.

Около десяти тысяч человек собрались в центре Варшавы, чтобы выразить жесткий протест против миграционной политики Евросоюза и решений правительства премьер-министра Дональда Туска. Об этом сообщает TV Republika.

Протестующие выступили против обязательной релокации мигрантов и потребовали прекратить давление со стороны Германии.

Акцию организовал лидер движения «Оборона границ» Роберт Бонкевич. Он резко осудил план по размещению мигрантов в Польше и действия властей, обвинив их в «социальной инженерии» и подчинении воле Брюсселя.

Марш начался с исполнения национального гимна и чтения молитв, а завершился у канцелярии премьера, куда колонна направилась с призывами к «национальному сопротивлению».

Бонкевич в своей речи заявил, что «Польша не позволит разрушить свою безопасность» и поднял в воздух символическую косу, призвав поляков «встать на защиту страны» — как на выборах, так и в уличной активности.

Акцию поддержали и политики правоконсервативной оппозиции. Депутат Януш Ковальский обвинил правительство в том, что оно ставит под угрозу безопасность польских женщин и детей, а бывший министр Пшемыслав Чарнек сравнил выборы с «боем», где урна для голосования станет тем самым «оружием» против миграционного пакта.

Организаторы пообещали, что движение «Оборона границ» продолжит мобилизацию по всей стране. Они заявили, что нынешний кабинет должен уйти в отставку до конца года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Польше напомнили, чем страна обязана СССР.