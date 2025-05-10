«Мы не подведем»: Лиза Моряк и Сарик Андреасян стали родителями во второй раз

Лиза Моряк и Сарик Андреасян стали родителями во второй раз

Фото: © РИА Новости/ Екатерина Чеснокова

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Девочку назвали Шарлиз.

У актрисы Лизы Моряк и режиссера Сарика Андреасяна родилась вторая дочь. Об этом звездная чета сообщила в своих социальных сетях.

«Нежное маленькое чудо со светлыми глазами и длинными пальчиками сделала нас еще счастливее! Обещаем, мой ангел, что мы тебя не подведем. Добро пожаловать в этот мир!» — подписала фото с новорожденной актриса.

Роды, по словам Лизы Моряк, прошли спокойно и стремительно. С поступления в больницу и до появления ребенка прошло всего полтора часа. Андреасян также присутствовал на рождении дочери.

Пара состоит в браке три года. У звезд уже есть дочь Элизабет, которая родилась в 2023 году. Новорожденной дали имя Шарлиз.

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