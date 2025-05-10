Фото, видео: © РИА Новости/Григорий Сысоев; 5-tv.ru

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По мнению пресс-секретаря президента, на Западе признают неудачу попыток изолировать Россию.

Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал свою готовность к диалогу с любыми мировыми лидерами. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в разговоре с 5-tv.ru.

По словам пресс-секретаря президента, несмотря на противоречивые и зачастую конфронтационные заявления из Европы, Россия продолжает настаивать на восстановлении отношений и готова к конструктивному диалогу.

Песков также отметил, что на Западе признают неудачу попыток изолировать Россию. Однако, по его мнению, это невозможно, учитывая значение России на мировой арене.

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что страна активно развивает связи с множеством государств и будет продолжать это делать.

Ранее 5-tv.ru сообщал о прибытии европейских лидеров в Москву. Пресс-секретарь президента России отметил, что давление Запада не смогло повлиять на твердую позицию иностранных гостей. Он подчеркнул, что многие руководители стран прибыли на мероприятие, несмотря на давление со стороны коллективного Запада, что свидетельствует об их независимости в принятии решений и стойкости.