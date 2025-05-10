Путин рассказал о перспективах расширения экономического сотрудничества с Вьетнамом

Фото, видео: kremlin.ru; 5-tv.ru

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В нынешнем году исполнилось 75 лет со дня установления дипломатических связей между двумя государствами.

В Кремле состоялись переговоры президента России Владимира Путина и генерального секретаря ЦК Коммунистической партии Вьетнама То Лама, по итогам которых был подписан важный пакет документов, направленных на дальнейшее развитие стратегического партнерства между странами.

«В нынешнем году исполнилось 75 лет установления дипломатических связей между нашими государствами. За эти годы двухсторонние отношения окрепли, обрели статус всеобъемлющего стратегического партнерства и продолжают поступательно развиваться в духе равноправия, взаимного уважения и учета интересов друг друга», — заявил Путин.

В ходе переговоров стороны обсудили широкий круг вопросов, включая экономическое сотрудничество и международные инициативы.

Один из ключевых акцентов сделан на дальнейшем расширении торговых связей между странами. В частности, российский президент подчеркнул, что товарооборот между РФ и Вьетнамом в прошлом году увеличился более чем на 20% и достиг шести миллиардов долларов. Хотя этот показатель все еще ниже уровня 2021 года, Путин выразил уверенность, что с учетом действующих соглашений о свободной торговле и усиления экономического взаимодействия, страны смогут не только вернуться к прежним уровням, но и значительно превзойти их.

В ходе официальных мероприятий также состоялась церемония обмена подписанными документами, в том числе меморандумами о сотрудничестве между российскими и вьетнамскими организациями.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как прошли встречи президента России Владимира Путина с мировыми лидерами.