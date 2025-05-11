Фото, видео: www.globallookpress.com/DC Comics; 5-tv.ru

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Добрые персонажи редко становятся известны.

Часто выходит так, что злодеи вызывают у зрителя гораздо больше симпатии, нежели главные герои. Объяснить этот феномен несложно — подобному тому, как «счастливые семьи похожи друг на друга, а несчастные — несчастны по-своему», отрицательные образы отличаются своей многогранностью и уникальностью.

Социально одобряемое поведение — это вариант нормы, достижение которого не требует переживания серьезных потрясений. А вот мировоззрение отрицательных персонажей, как правило, формируется или изменяется под влиянием фатальных событий. Зрителю всегда интересно узнать, как именно антагонист «дошел то такой жизни».

Характеры злодеев часто складываются из пережитых ими психологических травм. Когда прошлое антагониста раскрывается, мы фокусируем на нем свое внимание, сочувствуем, начинаем замечать не только ошибки или злодеяния героя, но и его человечность. Открывается мотивация и внутренние конфликты персонажа. Если они задевают за живое и откликаются, то следующий этап — возникновение симпатии.

Вовсе не обязательно, чтобы жизненный путь антагониста был наполнен травмирующими событиями. Персонаж может не вызывать сочувствия и понимания, но цеплять уникальным, сложным для понимания сочетанием черт. Так, Ганнибал Лектер из «Молчания ягнят» — злодей, чья мотивация выходит за границы привычного понимания.

Фото: www.globallookpress.com/Orion Pictures

Личность Ганнибала Лектера — это сочетание психопатических черт, извращенного мировоззрения и высокого интеллекта. Этот человек, будучи психопатом и социопатом, лишен эмпатии. Он не испытывает раскаяния за свои преступления, потому что далек от моральных ограничений. Жестокие убийства не вызывают у него угрызений совести, потому что он искренне убежден, что не делает ничего плохого.

В своей картине мира Лектер — судья. Он следует своей системе ценностей, где добро и зло имеют эстетическую окраску, основа которой — его личные представления о прекрасном и правильном. Именно это и делает его привлекательным — неповторимое сочетание качеств, которые редко встречаются вместе.

Ганнибал собрал в себе острый ум, харизму и множество архетипов — ученый, врач, маньяк и соблазнитель. Его фигура притягательна потому, что она пугает и восхищает одновременно.

Американский институт киноискусства (AFI) составил подборку «100 лучших героев и злодеев». Среди отрицательных персонажей первое место в ней занимает именно Ганнибал Лектер. Следом идет Норман Бейтс из «Психо», Дарт Вейдер из «Звездных войн», Злая ведьма Запада из «Волшебника из страны Оз» и Медсестра Рэтчед из «Пролетая над гнездом кукушки».

«Человеку это лучше знакомо»

Фото, видео:Кадр из к/ф «Гарри Поттер и Орден Феникса», реж. Дэвид Йейтс, 2007 г



«Литература и кинематограф, они в целом лучше работают с отрицательными героями, со всякими злодеями и ужасами. Получается так, что человеку это лучше знакомо. Зло, ненависть, злоба. Превращение человека из доброго в злого как-то естественнее в нашей жизни. Мы в этой жизни поражены злом, и поэтому это удается лучше», — рассказал 5-tv.ru священник и писатель Андрей Лоргус.

Эксперт отметил, что персонажи с добродетельным поведением редко становятся известными в кино и литературе. Для зрителей они слишком пресные, неинтересные, скучные. По мнению эксперта, привлекает то, что лучше понято. То, что ближе зрителю или читателю.

Если увлечение вымышленными персонажами само по себе является безобидным явлением, то как быть в тех случаях, когда предпочтения в объектах симпатии начинают переходить в реальную жизнь? Очевидно, отношения с психопатами, манипуляторами и нарциссами — не предел мечтаний.

Сексолог Александра Миллер объяснила, что «плохих парней» в качестве романтического партнера для себя выбирают девушки, которые не способны принять теневую часть своей личности.

«Мы все не просто так встречаем партнеров, а притягивается по теневой части нашей личности. Мы часто встречаем такие примеры, когда она такая очень хорошая, примерная такая вся, скажем так, положительная во всех смыслах этого слова. И встречает очень отрицательного мужчину. Это связано с тем, что она не принимает в себе негативные части своей личности, то есть запрещает себе быть агрессивной или запрещает себе быть иногда плохой», — объяснила эксперт.

Все это берет корни из детства, отметила Миллер. Если родители оказывают на ребенка излишнее давление, пытаются вписать его в искусственно созданные рамки и апеллируют таким аргументом «ты же девочка», это оставляет неизгладимый след на личности. Во взрослом возрасте такие девушки категорически запрещают себе быть «плохими».

Фото: www.globallookpress.com/Atlas Entertainment

Девушкам часто внушают, что быть «плохими» — значит кричать, грубить, отстаивать свою позицию. Так формируется разрушительная привычка — подавлять агрессию. Если какая-то из частей нашей личности скрыта, мы перестаем ощущать себя целостно. И пытаемся исправить это с помощью отношений.

Отношения с «плохими» парнями создают иллюзию целостности в силу того, что компенсируют подавленную часть личности. На деле такие связи разрушительны, ведь «злодеи» в реальной жизни — это деструктивные, сложные люди, которые не способны строить крепкие связи.

«Якобы обретает таким образом целостность. Но на самом деле разрушает себя, потому что негативный партнер не может построить отношения, он тоже тянется к подавленной части своей личности. Возможно, у него были запреты на проявление чувств», — сказала сексолог.

Она добавила, что негативные персонажи имеют в теневой части своей личности «хорошую» персону. Такие люди тоже бессознательно стремятся к целостности, а потому тянутся к ранимым, добрым и чутким людям. Последним таких связей следует избегать, потому что они способны нанести значительный вред психике.

Для того чтобы обезопасить себя от «злодеев», необходимо пребывать в балансе, объясняет психолог. Нельзя запрещать себе быть «плохим» или «хорошим», ресурс необходимо вкладывать в свое благополучие и в развитие эмоционального интеллекта.

Миллер объяснила, что быть «плохим» — значит позволять себе различные эмоции. Когда вас провоцируют на агрессию, не стоит подавлять ее в себе.

«Проявлять ее может и не в разрушающем ключе, но позволять ей проявляться. Для этого не обязательно всех разрушать и устраивать войны», — сказала эксперт.

Наглядный пример — хрупкая девушка, которая постоянно подвергается унижениям и издевкам. Она нуждается в том, чтобы отстоять свои границы, но не может сделать это в силу особенностей воспитания. В ответ на оскорбления ей приходится молчать, она лишена возможности проявлять эмоции. Такая девушка никогда не сможет построить гармоничных отношений, отмечает эксперт.

Дело в том, что накопление внутреннего напряжения вызывает хронический стресс. Подавленные эмоции не исчезают, а копятся внутри, вызывая раздражительность и снижение эмоциональной устойчивости.

Это пагубно сказывается на процессах коммуникации. Партнеру непросто понять вас, если вы не выражаете чувства. Так возникает дистанция и недоверие. Конфликты замалчиваются, уходит эмпатия и эмоциональная близость. А если вторая половинка при этом — «плохой парень»?

По мнению Миллер, симпатия к отрицательным персонажам на экране работает по такому же принципу. Людей притягивает то, что они — осознанно или нет — подавляют в самих себе.