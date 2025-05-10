Совершили 9318 атак: Минобороны РФ о нарушении перемирия боевиками ВСУ

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

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Украинские войска пытались пересечь границу с Россией четыре раза.

Зарегистрировано 9318 нарушений режима временного перемирия боевиками Вооруженных сил Украины (ВСУ) в дни празднования юбилея Победы. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

Со стороны Украины было зафиксировало 2669 обстрелов из ствольной артиллерии, танков и минометов, 46 ударов с применением реактивных систем залпового огня и 6562 атаки при помощи беспилотников.

«В этих условиях Вооруженные Силы Российской Федерации зеркально реагируют на нарушения ВСУ режима прекращения огня и в дальнейшем будут действовать адекватно складывающейся обстановке, отвечая на все преступные посягательства киевского режима», — говорится в сообщении.

Кремль накануне праздничных выходных предложил украинской стороне прекратить огонь в зоне специальной военной операции. По решению президента РФ Владимира Путина, российские войска остановили боевые действия в ночь с 7 на 8 мая и остались на ранее занятых рубежах. Они продолжают соблюдать режим перемирия до 10 мая включительно.

Однако Киев от боевых действий не отказался. Украинские боевики уже предприняли попытки прорваться через границу с Россией четыре раза. Также ВСУ попытались совершить 22 атаки в Курской и Белгородской областях, в ДНР и ЛНР.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как российские бойцы в зоне боевых действий соблюдали режим прекращения огня и присоединились к акции «Бессмертный полк».