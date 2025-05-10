«Мы дразнили его»: брат нового Папы Римского рассказал об их детстве

Фото: www.globallookpress.com/Rocco Pettini

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Роберт Прево всегда выделялся на фоне ровесников.

Старший брат недавно избранного Папы Римского Льва XIV — Луи — рассказал, что в детстве понтифик любил изображать священника, а потому часто становился объектом насмешек.

«Мы часто дразнили его: «Ха-ха-ха, ты будешь Папой Римским», — приводит слова Луи The New York Times.

Избрание Льва XIV (в миру — Роберта Прево — Прим. ред.) стало большой неожиданностью. В списке фаворитов его кандидатура отсутствовала, да и американец, возглавляющий Римско-католическую церковь, — беспрецедентный случай.

Роберт Прево родом из пригорода Чикаго. Его старший брат рассказал, что тот всегда выделялся на фоне ровесников. Пока он играл в священника, остальные мальчишки предпочитали примерять амплуа ковбоев или грабителей. Луи не скрывает, что иногда мог сильно обидеть брата.

«Боже, это было будто вчера, я сбрасывал его с лестницы. А теперь он — Папа», — рассказал он.

Последний раз братья общались перед конклавом — церемонией избрания нового Папы Римского. Луи шокирован и не знает, как будет складываться общение в дальнейшем.

«Я не знаю, можно ли просто так взять и позвонить Папе. Это как позвонить президенту или что-то в этом роде», — заключил брат понтифика.

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