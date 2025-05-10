Президент Бразилии: вся Европа должна была находиться в Москве 9 мая

Глава Бразилии Лула да Силва: вся Европа должна была находиться в Москве 9 мая

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

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Лула да Силва недоумевает, как можно критиковать РФ за то, что она отмечает Победу в войне.

Страны Европы, включая Францию и Германию, должны были присутствовать в Москве 9 мая и праздновать День Победы. Об этом заявил журналистам президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.

«Европе вчера нужно было праздновать. Франции нужно было праздновать, Германии нужно было праздновать вчера, потому что благодаря тому, что случилось в 1945 году, нацизм был побежден. Праздник должен был быть во всей Европе вчера, в День Победы над нацизмом», — сказал он.

Президент Бразилии недоумевает, как можно критиковать страну, которая потеряла в годы Великой Отечественной войны 26 миллионов человек. Он также добавил, что Бразилия будет и дальше отмечать День Победы.

То, что Германия отсутствовала на праздновании 80-летия Великой Победы над фашизмом, не понимает и внук знаменитого «железного канцлера» Отто фон Бисмарка Александр. Он напомнил, что Германия совершила много ужасных вещей во время Второй мировой войны.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что президент Венесуэлы Николас Мадуро возложил цветы к монументу «Мать-Родина» в честь 80-летия Победы.