«У меня адские схватки»: Лиза Моряк отправилась рожать второго ребенка

Фото, видео: © РИА Новости/Кристина Кормилицына; Instagram*/moryakliza5-tv.ru

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Актриса с мужем уже мчит в больницу.

Жена режиссера Сарика Андреасяна, актриса Лиза Моряк, скоро родит второго ребенка. У нее начались схватки. Об этом она рассказала в своем личном блоге.

По словам артистки, первые симптомы появились практически в четыре часа утра, и уже в шесть часов семья выехала в больницу.

«У меня начались адские схватки, что я в целом еле вышла из дома», — сказала актриса.

По словам Моряк, боль усилилась до такой степени, что есть подозрение на полное раскрытие. Поэтому эпидуральную анестезию, с помощью которой она хотела рожать, вероятно, сделать не получится.

Сарик Андеасян и Лиза Моряк поженились в 2022 году. Для режиссера и актрисы это второй наследник. В феврале 2023-го у пары родилась дочь Элизабет. Знаменитости отмечают, что второй ребенок — это двойная ответственность, но уверены, что полностью к ней готовы.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Лиза Моряк ответила тем хейтерам, кто ждет ее ухода из кино в декрет.

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