Это реинкарнация? Стас Костюшкин показал фото своего дедушки-ветерана
Стас Костюшкин невероятно похож на своего деда-ветерана
Фото: © РИА Новости/Евгений Одиноков
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Поклонники артиста обнаружили поразительное сходство во внешности между родственниками.
Экс-солист группы «Чай вдвоем» Стас Костюшкин в День Победы показал фотографию своего дедушки, с которым у него есть поразительное сходство.
В своем Telegram-канале певец поздравил подписчиков с 9 Мая и опубликовал снимок своего родственника — ветерана Великой Отечественной войны Иосифа Шульмана.
«Прошел всю войну как журналист или, как сейчас принято говорить, военкор. В детстве мне были очень интересны его рассказы, но только с возрастом и особенно сегодня я в полной мере осознаю, что такое героизм», — написал он.
Для поклонников внешняя схожесть артиста с его родственником показалась невероятной, настолько, что больше напоминает реинкарнацию.
«Поздравляю вас с Великой Победой! Очень похожи на своего дедушку!»;
«Правильно говорят: гены не водица»;
«Одно лицо. Обычно говорят: реинкарнация», — восхищаются фанаты.
Не только Костюшкин, но и многие другие артисты делились в этот день фотографиями своих родных, кто защищал Родину во время Великой Отечественной войны. Например, певица Алсу выложила трогательное видео, в котором рассказала о своей бабушке Мине Соколовой и дедушке Исхаке Салахове.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что народная артистка СССР, композитор Александра Пахмутова поздравила россиян с Днем Победы.