В Магнитогорске люди застряли вниз головой на аттракционе

Фото, видео: 5-tv.ru

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На помощь им быстро пришел местный «Крепкий орешек».

В Магнитогорске заклинило один из аттракционов, находящиеся в нем люди оказались просто подвешены вниз головой. Об этом сообщает местный Telegram-канал «Магнитогорск. Главное!»

В городском парке развлечений экстремальный аттракцион на полном ходу внезапно остановился, оставив пассажиров в подвешенном состоянии на 15 минут. По словам очевидцев, люди кричали от страха и звали на помощь.

Запустить механизм удалось технику, сотруднику парку, которого прозвали «Крепкий орешек». Некоторые освободившиеся люди были очень напуганы и тут же покинули парк развлечений, другие же остались как ни в чем не бывало и продолжили кататься. Никто не пострадал.

В интернете также нашлись те, кто стал сравнивать ситуацию с иностранным фильмом «Пункт назначения». Поскольку в одной из частей ситуация развивалась как раз на аттракционе.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в городском округе Истра Московской области по-прежнему лишены электроэнергии 46 населенных пунктов, а также 128 садоводческих некоммерческих товариществ (СНТ), которые передали заявки.