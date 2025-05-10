В Индии сообщили о переброске Пакистаном войск к границе

Фото: www.globallookpress.com/Faisal Bashir

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Эскалация конфликта между странами продолжает набирать обороты.

Пакистан перебрасывает свои войска к границе с Индией, чтобы провести наступательную операцию и эскалацию обстановки. Об этом заявила представитель индийских ВВС Виомика Сингх в ходе брифинга МИД страны.

«Было замечено, что пакистанские военные перебрасывают свои войска в передовые районы, что указывает на наступательные намерения с целью дальнейшей эскалации ситуации», — сказала она.

По словам Сингх, армия Индии находится в высокой степени боевой готовности. Как указала индийская сторона, действия со стороны Пакистана были отражены, также были предприняты ответные меры.

Вместе с тем она отметила, что армия Индии подтверждают свою приверженность к деэскалации конфликта, если со стороны Пакистана будут предприняты аналогичные шаги.

Однако министр иностранных дел Пакистана Исхак Дар сообщил, что ситуация складывается противоположным образом. Он указал, что армия страны совершает удары по территории Индии с целью обороны, поскольку сторона противника, по его словам, использовала во время боевых действий беспилотники и ракеты.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Индия и Пакистан провели воздушный бой.