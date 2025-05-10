В Германии обнаружили тело скандально известного рэпера Xatar

Фото: www.globallookpress.com/Marcus Brandt

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Правоохранители не исключают, что к смерти артиста причастны третьи лица. Ему было всего 43 года.

Рэпер Дживар Хаджаби, также известный как Xatar, найден мертвым в Германии. Об этом сообщило издание Far Out.

По данным СМИ, тело музыканта было обнаружено в Кельне или Берлине, точной информации об этом еще нет. Причины смерти также не установлены, однако печальное известие подтвердили представители индустрии. Ему было всего 43 года.

Полицейские не исключают, что к случившемуся причастны третьи лица. Обстоятельства инцидента уточняются. По предварительной информации, признаков насильственной смерти не выявлено. Итоговые заключения будут сделаны после проведения судебно-медицинской экспертизы.

Дживар Хаджаби родился в 1981 году в Иране. Переехал в Германию, когда был ребенком. В конце 2000-х начал музыкальную карьеру, в 2008 году выпустил полноценный альбом и основал собственный лейбл. Помимо музыки, Хаджаби занимался бизнесом и снимался в кино.

В Германии его творчество отмечено успехом, а история жизни — множественными проблемами с законом. Наиболее яркий пример — ограбление грузовика с золотом на сумму около 1,8 миллиона евро. За это он получил тюремный срок.

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