«Пузо треснуло»: внучка Стриженова показала себя после седьмых родов

Фото, видео: Instagram*/mommy_me_y; 5-tv.ru

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Рождение нового ребенка повлияло на здоровье многодетной мамы не в лучшую сторону — она лишилась зубов и остроты зрения.

Внучка народного артиста СССР Олега Стриженова, Александра, на днях родила седьмого ребенка и пожаловалась на свое состояние. В своем личном блоге она рассказала, с какими трудностями ей пришлось столкнуться.

К сожалению, радость от появления на свет седьмого ребенка омрачилась реакцией организма. Последняя беременность далась ей тяжело, к тому же у нее сильно изменилась фигура.

По словам Стриженовой, токсикоз длился до последней недели беременности. За девять месяцев она набрала всего два килограмма, потому что не могла есть. Растяжек не было из-за первой беременности, ведь, как указала Стриженова, «уже тянуть нечего», потому что «пузо треснуло». Из-за повторной эпидуральной анестезии у нее возникли ужасные боли в спине и ребрах, поэтому девушке не удается найти нормальное положение, чтобы поспать.

«Появилось много пигментных пятен на груди и новообразований. Привет, давление как у бабули. До конца разрушились все зубы — нужно полностью заменять весь рот, каждый зуб. Никогда больше. У меня не будет детей», — написала Стриженова.

Но и это не все испытания. Блогер до конца не знает, как изменятся ее грудь и живот, которые она год назад подкорректировала у пластического хирурга. Вместе с тем у нее появился хронический недосып и упало зрение.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что возлюбленная рэпера Тимати подтвердила беременность.

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