Ким Чен Ын назвал День Победы общим для России и КНДР праздником

Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Он пожелал россиянам вечного процветания и счастья.

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что День Победы является общим праздником для народов Российской Федерации и Корейской Народно-Демократической Республики. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Товарищ Ким Чен Ын сказал, что наше государство и народ считают общим праздником двух стран — КНДР и РФ 9 Мая, которое является днем бесценной Победы, завоеванной ценой крови российским народом во имя судьбы Родины и человечества», — говорится в материале.

Ким Чен Ын отметил, что Победа в Великой Отечественной войне стала источником немеркнущего величия и славы в истории России. Он также подчеркнул, что заслуги советских солдат спасли мир от фашизма.

В заключении лидер КНДР пожелал России вечного процветания и счастья.

Ким Чен Ын не присутствовал на главном Параде Победы, но посетил 9 мая посольство России в Пхеньяне и передал корзину цветов вместе с поздравлением по случаю праздника, передает ЦТАК.

Однако мероприятие посетили высокопоставленные офицеры и командиры подразделений КНДР, которые участвовали в операции по освобождению Курской области. Они сидели в первом ряду в качестве гостей на трибунах Красной площади. Президент РФ Владимир Путин познакомился с ними и поблагодарил за вклад.