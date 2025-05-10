В поисках друга: принц Гарри заблудился в Лондоне

Фото: Reuters/Maja Smiejkowska

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Герцог Сассекский одиноко бродил по улицам города без охраны.

Принц Гарри заблудился в Лондоне, он минимум трижды ошибся адресом в поисках дома своего друга. Об этом сообщает газета The Sun.

Инцидент произошел 2 мая, когда герцог Сассекский находился в столице Великобритании в связи с судебным делом о лишении его полицейской защиты после отказа от исполнения обязанностей члена королевской семьи.

Младший сын короля Карла III попал в объектив дверного звонка, когда стучался в разные дома в поисках дома своего друга. Хотя перед этим он говорил, что не чувствует себя безопасно в стране из-за снижения государственной охраны. Однако, как показывают распространившиеся кадры, он пытался найти нужный адрес как минимум в трех домах.

«Камера дверного звонка запечатлела принца Гарри звонящим в дома „в поисках друга“». Герцог Сассекский, который был в Лондоне и заявил в суде, что чувствует себя небезопасно без полицейских с оружием, попытал счастье по меньшей мере в трех домах, прежде чем нашел необходимый.

По словам одного из очевидцев, Гарри звонил в разные двери, одновременно разговаривая по телефону. В одном из домов ему открыла домработница. Иронично, что она не узнала члена королевской семьи.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что принц Гарри шокировал новыми откровениями об отношениях с отцом.