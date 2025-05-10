Пушков: у России ведущая роль в установлении нового миропорядка
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Попытки Запада по изоляции РФ провалились.
Ведущую роль в переходе к новому порядку в современном мире играет Россия. Об этом в своем Telegram-канале заявил сенатор Алексей Пушков.
Он подчеркнул, что все главы государств, включая экс-президента США Джо Байдена, в настоящий момент перестали упоминать РФ в негативном ключе и больше не стараются оградить страну от взаимных контактов.
«Изоляция России? О ней уже не говорит даже Джо Байден», — отметил политик.
По словам Пушкова, западные страны в прошлом предпринимали попытки изолировать Россию от мира, однако они давно провалились. Такой исход наступил, по мнению сенатора, еще в ходе первого года украинского конфликта.
К тому же Пушков уверен, что присутствие мировых лидеров на Дне Победы в российской столице в который раз доказало невозможность ограничения РФ.
До этого, 15 апреля, президент Аргентины Хавьер Милей называл Россию, США и Китай лидерами нового миропорядка.
Ранее, писал 5-tv.ru, в США отреагировали на участие мировых лидеров в Параде Победы в Москве.