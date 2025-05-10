Владимир Путин поблагодарил мировых лидеров за визит в Москву на День Победы

Фото, видео: © РИА Новости/Александр Кряжев; 5-tv.ru

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Главы государств не поддались антироссийским настроениям и доказали, что готовы бороться за правду.

Насколько много людей и стран объединяет День Победы — можно было видеть сегодня в Кремле. В этот раз к нам прилетели гости из трех десятков государств. Причем некоторым пришлось буквально прорываться сквозь границы. За встречами на самом высоком уровне наблюдал корреспондент «Известий» Максим Прихода.

За день они встречались несколько раз. Перед парадом, сразу после и в расширенном формате — уже поздним вечером. Роберт Фицо — единственный из лидеров Евросоюза, кому хватило мужества быть в этот день в Москве.

Словакия — одно из немногих государств Европы, где сохранили бережное отношение к истории. А сам Фицо — из той редкой породы политиков старого света, что последовательно придерживается благоразумия и логики в вопросах сотрудничества с Россией.

«Прошу воспринимать мое присутствие здесь, в Москве, как попытку протянуть руку за этот „железный занавес“, который строит ЕС. Для нормального дружеского и экономического сотрудничества с Российской Федерацией», — говорил Фицо.

И за эти свои убеждения — год назад — он получил несколько пуль. Но выкарабкался и на Красной площади был в добром здравии!

Вот и сейчас Фицо недвусмысленно обещали проблемы, если поедет 9 мая в Москву. Как и президенту Сербии Александру Вучичу.

Сам факт этих переговоров — свидетельство того, что те европейцы, которые придерживаются курса на здравомыслие, не боятся ни угроз, ни анонсированных Брюсселем последствий.

Вучичу отчаянно вставляли палки в колеса. Для сербского борта номер один закрыли небо Литвы и Латвии. В итоге пришлось делать крюк, садиться на дозаправку в Баку. Он искренне хотел оказаться в этот день в Москве. И с российским президентом говорил открыто. Без бумажки. На русском.

«Мы вместе с вами имеем задачу не допустить ревизию истории, и сегодняшний день показал, что нам надо вместе делать. Спасибо вам еще раз за это торжественное мероприятие, за великолепный парад, на котором мы сегодня присутствовали», — сказал Вучич.

А после парада была доверительная беседа под сводами Грановитой палаты, где в этот день, как и на протяжении последних пяти веков, собрались делегаты из стран, наиболее близких России по духу.

«Мы высоко ценим ваше решение посетить Москву 9 мая и разделить с нашим народом радость священного и бесконечно дорогого нам праздника», — заявил Владимир Путин.

Этот праздник священен для всех народов бывшего СССР: прадед президента Туркменистана награжден медалью за отвагу — посмертно. Отец Эмомали Рахмона — орденами Славы второй и третьей степени. А наградной лист Кемеля Токаева российский президент сегодня вручил его сыну, президенту Казахстана.

«Как вы сегодня правильно отметили — это общий праздник. Фронтовики всегда чтили именно этот праздник, потому что День Победы для них был самым главным днем года и всей жизни», — сказал Касым-Жомарт Токаев.

День победы создает особую дипломатическую атмосферу: и вот в дружеские объятия Сергея Лаврова заключает коллега из Египта.

Как всегда теплой была беседа с главой Узбекистана. И с бразильским лидером Лулой да Силва встреча была долгожданной.

«Это — мой первый визит за 15 лет, и на самом деле это возврат той мечты, которую мы строили в течение этих 15 лет. Я никогда не забуду, как господин Путин с бережностью относился всегда к нашим разговорам и общению между нашими министрами иностранных дел», — сказал Лула да Силва.

И в этом переговорном марафоне прошел как сам праздник, так и предшествующие ему дни. 29 иностранных лидеров посетили Москву. И с теми, кто остается верен исторической правде, в России всегда будут говорить, как с самыми близкими друзьями.