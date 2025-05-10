Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

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Власти Европы должны понять, что российское государство — вновь ключевой игрок.

Российская Федерация после начала специальной военной операции (СВО) восстановила статус «великой державы». Западу в свою очередь следует признать этот факт и инициировать поиски компромисса с Москвой в отношении украинского конфликта. С таким мнением выступил главный редактор швейцарского издания Neue Zürcher Zeitung (NZZ) Эрик Гуйер.

Журналист отметил, что одной из целей России, которых она уже добилась, стало сдерживание расширения НАТО на восток.

«Президент РФ Владимир Путин ясно дал понять, что Россия снова является ключевым игроком в Европе. Страна вернулась на позицию, которую она завоевала кровью и железом на Полтавском поле три века назад», — пояснил главный редактор NZZ.

К тому же он добавил, что в условиях новой холодной войны, обрушившейся на Европу, разумнее было бы оптимизировать оборонные расходы и использовать бюджет более эффективно. Для такого шага, по словам Гуйера, странам НАТО следует определить, достаточно ли у них ресурсов и решимости, чтобы противостоять России, или лучше постараться найти с государством компромисс.

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