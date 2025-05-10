Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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Участники Великой Отечественной войны посетили концерты юношеского оркестра.

Победа в Великой Отечественной войне вызывает гордость у всех поколений ныне живущих россиян. Об этом в беседе с корреспондентом на концерте в парке «Зарядье» рассказал народный артист СССР Юрий Башмет.

«У нас срабатывают гены память», — ответил альтист на вопрос про чувства граждан России на 9 Мая.

ИЗВЕСТИЯ/Телеканал «78»; 5-tv.ru

Среди любимых композиций дирижера «Синий платочек», «Темная ночь» и «День Победы», которые он назвал «шедеврами».

«Самое главное, что меня радует в этот день, что на сцене Всероссийский симфонический юношеский оркестр, который очень изменился за эти дни. У них даже осанка изменилась», — поделился музыкант.

Дирижер отметил, что участники творческого объединения испытывают чувство гордости, поскольку смогли приобщиться к празднованию памятной даты и почтить предков, сражавшихся за Родину.

По словам Башмета, на днях оркестр выступал в Волгограде, где на концерт пришли ветераны, участвовавшие в Сталинградской битве на Мамаевом кургане. Многим из фронтовиков уже более 100 лет.

«Победа — это такое же наше достояние, как и Чайковский и Пушкин, и поэтому отобрать никто у нас это не сумеет, никогда», — добавил собеседник.

Ранее, писал 5-tv.ru, Юрий Башмет рассказал об особенностях проекта «Музыка страны от края до края».