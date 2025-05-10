Фото: © РИА Новости/Игорь Маслов

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Людей допускали до мемориала исключительно по паспортам.

Жители Одессы возложили цветы к памятнику Неизвестному матросу в День Победы. Об этом стало известно из сообщения украинского издания Страна.ua.

В публикации отметили, что к трем часам дня у подножья монумента уже было множество цветов.

Уточнялось, что сам мемориал охранялся сотрудниками полиции. Подойти к памятнику, чтобы воздать дань памяти, жителям удалось лишь после проверки документов. В случае отсутствия паспортов граждан до посещения мемориала не допускали.

К тому же жители страны, несмотря на указ главы киевского режима Владимира Зеленского, перенесшего праздничную дату на Украине в 2023 году, продолжали искать открытки в честь Дня Победы.

До этого в Берлине прошло шествие. Люди вышли на улицы города, невзирая на препятствия, которые создавали власти. Жители Германии поддержали празднование 80-летия Победы, сумев провести акцию «Бессмертный полк». Память героев-красноармейцев также почтили в Эстонии, Латвии и Молдавии.

Ранее, писал 5-tv.ru, власти Вильнюса в честь 80-летия Победы установили урну «для советской ностальгии».