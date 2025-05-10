«Самый главный праздник»: как в Луганске прошел День Победы

Фото, видео: 5-tv.ru

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Помимо ежегодных мероприятий депутаты открыли фотовыставку с портретами героев войны.

В Луганской Народной Республике 9 Мая — двойной праздник. В этот день жители чтят подвиг не только советских солдат, но и своих современников, которые защищали Родину в 2014 году. Поэтому в Луганске местное отделение «Единой России» организовало ряд патриотических акций.

Памятное шествие к мемориалу «Братская могила офицеров Советской армии» стартовало у Дома молодежи. Там у памятника состоялась церемония возложения цветов. Закончился парад у Пилона Славы.

Также прошла фотовыставка «Единая Россия — единая Победа» в сквере Героев «Молодой гвардии». Организаторы представили портреты ветеранов Великой Отечественной войны, ополченцев ЛНР и героев специальной военной операции. Каждая фотография сопровождалась биографией бойца.

Депутат Народного Совета ЛНР Андрей Самойлов рассказал, что выставка отражает ценности, которые объединяют людей далекого 1945 года и современников.

«День Победы — это самый душевный и самый главный праздник, который ждут жители Луганской республики и в принципе жители всей страны. Поскольку видишь на улицах большое количество людей. Видишь, как они по-настоящему радуются и празднуют самый значимый день, благодаря которому мы живем. Без преувеличений», — отметил Самойлов.

Депутат добавил, что в этот день люди вспоминают великий подвиг тех, кто принес себя в жертву, чтобы новые поколения продолжали радоваться жизни. Он также отметил, что современная Россия добьется Победы, как и СССР в Великой Отечественной войне.

Жительница Луганска Нелли Корнеева поделилась тем, что пришла почтить память своего дедушки, который прошел всю войну в составе Красной армии. Она также добавила, что День Победы является праздником единства, героизма и мужества всех жителей страны.

Помимо выставки и шествия «Бессмертного полка», в Луганске прошла ежегодная акция «Знамя Победы» и автопробег. Колонна в этом году состояла 500 автомобилей, что является рекордным показателем.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в ДНР развернули самое большое в мире Знамя Победы.