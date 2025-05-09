Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев

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По мнению президента Белоруссии, Евросоюз становится тоталитарным военно-политическим блоком.

Евросоюз превращает территории Польши и государств Прибалтики в районы для атаки. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в хоче своей речи на военном параде в честь 80-летия Победы в Минске.

«Евросоюз фактически трансформировался в тоталитарный военно-политический блок с реваншистскими настроениями», — отметил глава страны.

Кроме того, Лукашенко сообщил, что Польша и Литва собираются разместить на границе с Белоруссией и РФ минно-взрывные заграждения.

Ранее президент России Владимир Путин поблагодарил Лукашенко за предотвращение ввоза в Россию партии взрывчатки, об этом писал 5-tv.ru. Белорусские власти оперативно перехватили опасный груз, что, как отмечается, стало частью их последовательной политики по обеспечению безопасности на общесоюзных границах.

В пресс-службе МИД Белоруссии подтвердили информацию, уточнив, что опасные материалы были изъяты до того, как они могли попасть в страну. В ответ на этот шаг, Путин поблагодарил белорусских специалистов и призвал отметить их работу, подчеркнув важность профессионализма, который позволил предотвратить угрозу.