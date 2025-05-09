Путин высоко оценил партнерство РФ и Сербии на встрече с президентом республики

Фото, видео: 5-tv.ru

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Локомотивом наших торгово-инвестиционных связей, отметил российский лидер, является энергетика.

Россия остается гарантом безопасности Сербии в сфере энергетики. Об этом президент РФ Владимир Путин рассказал на встрече со своим коллегой Александром Вучичем.

«Локомотивом наших торгово-инвестиционных связей является энергетика. Россия остается гарантом энергобезопасности Сербии, обеспечивая порядка 85% всех потребностей в энергетике Сербии», — отметил российский лидер.

Путин добавил, что по маршруту «Турецкого потока» страна получает газ вовремя и в объемах даже превышающих контрактные обязательства.

«У нас до сих пор был долгосрочный контракт и развиты очень хорошие условия, и я должен сказать вам спасибо за это. И мы надеемся, что для нас можно будет сохранить эти условия и… даже улучшить условия», — предложил Вучич.

Глава Сербии также поблагодарил Владимира Путина за поддержку, которую наша страна оказывает Сербии.

«Мне надо подчеркнуть вам лично признательность за огромную поддержку территориальной целостности Сербии, нашему суверенитету», — отметил Вучич.

Президент Сербии прибыл в российскую столицу на торжественные мероприятия, приуроченные к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин сделал комплимент Фицо после приема в Кремле.