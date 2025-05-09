Потомок Бисмарка раскритиковал ЕС за давление на желающих приехать на Парад Победы в Москве политиков

Фото, видео: © РИА Новости/Александр Вильф; 5-tv.ru

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Он намекнул, что разговоры, а не угрозы, способны положить конец любому конфликту.

Александр фон Бисмарк, потомок первого канцлера Германской империи Отто фон Бисмарка, назвал безумием угрозы Брюсселя в адрес политиков, которые решились приехать в Москву на мероприятия, приуроченные к 80-летию Победы. Об этом он заявил 5-tv.ru.

«Каждый человек из западной Европы может приехать, куда захочет», — подчеркнул Бисмарк.

Он также отметил, что лично пригласил многих немцев приехать в Москву и пообщаться с россиянами. По его словам, для Германии это особенно важно.

В Брюсселе ранее намекнули, что сделают «определенные выводы» о политиках, посетивших Парад Победы.

«Мы должны были протянуть руку помощи русским и сказать, что мы должны поговорить. И, возможно, нам будет легко вести диалог вместе, чтобы положить конец конфликту, покончить с этим», — отреагировал Бисмарк.

Он подчеркнул, что именно разговоры, а не оружие, способны положить конец любому конфликту.

«Диалог гораздо лучше, чем оружие», — резюмировал Александр фон Бисмарк.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что зарубежные СМИ пишут о Параде Победы в Москве.