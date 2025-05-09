На кургане «Саур-Могила» в ДНР развернули самое большое в мире Знамя Победы

Фото, видео: 5-tv.ru

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Именно с этого монумента началось восстановление Донбасса.

Самую большую копию легендарного Знамени Победы развернули на мемориале «Саур-Могила» в Донецкой Народной Республике. В церемонии принял участие глава региона Денис Пушилин.

Курган, на котором располагается памятник подвигу советских солдат, является стратегически важной высотой. С него обзор отрывается на десятки километров. С самого утра к мемориалу шли люди для возложения цветов к Вечному Огню.

«Для нас эта высота является местом духовной силы. Местом концентрации подвига. И местом, где началось освобождение Донбасса», — произнес торжественную речь глава ДНР.

В 2014 году народное ополчение ДНР смогло отстоять курган в бое с украинскими военными. В тот раз ВСУ разрушили мемориал. Пушилин отметил, что восстановление Донбасса началось именно с этого монумента по приказу президента РФ Владимира Путина.

Он также добавил, что в 2022 году памятник был возведен заново, что для жителей региона стало символом не только подвига прадедов и дедов во время Великой Отечественной войны, но и героизма тех, кто отстаивает на фронтах нашу страну сейчас.

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