SHAMAN завершил масштабный марафон песен военных лет: яркие кадры

Фото, видео: © РИА Новости/Кирилл Зыков; 5-tv.ru

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Присылайте »

Сотни людей разных возрастов откликнулись на предложение заслуженного артиста России исполнить композиции времен ВОВ.

Заслуженный артист России Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, завершил марафон песен военных лет от подписчиков. 5-tv.ru собрал подборку самых ярких кадров.

В рамках масштабного тура «ПОБЕДА!» SHAMAN проехал по городам России, словно перелистывая страницы истории: в каждом из них звучала одна композиция — знаменитая «Катюша» в Пензе, «Синий платочек» в Волгограде, «Темная ночь» в Новосибирске… Эти мелодии, известные каждому с детства, превратились в молитву памяти, в напоминание о том, что героический подвиг предков — не просто строчки учебников, а часть большой русской души.

Певец в рамках своего проекта, ставшего не просто концертной эпопеей, а живым мостом между прошлым и будущим, предложил в апреле своим поклонникам, в честь года 80-летия Великой Победы, присылать в комментарии видео, в которых они поют свои любимые песни времен войны.

«Предлагайте в комментариях композиции, посвященные Великой Отечественной войне, и присылайте свои видео с их исполнением», — написал артист в своем Telegram-канале.

И страна откликнулась. Тысячи людей — от первоклассников до ветеранов — прислали ролики, где исполняли любимые военные песни. Дети, трогательно выводящие «Журавлей», седые бабушки, плачущие под «Эх, дороги…», подростки с гитарами, поющие «День Победы» — все они стали частью грандиозного видеополотна. Это не просто клипы, а хор голосов, сплетенных в один мощный аккорд.

Проект «ПОБЕДА!» вышел за рамки искусства. Он стал исповедью народа, где каждая нота — это благодарность, а каждый кадр — обещание: «Помним». Дронов и тысячи участников марафона напомнили: память — не свеча на ветру, а факел, который мы передаем из рук в руки. Чтобы светил. Чтобы согревал. Чтобы вел вперед. Потому что пока звучат эти песни — жива та весна 1945-го. И с каждым: «С праздником, прадед!», сказанным ребенком, Победа обретает бессмертие.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что SHAMAN спел «Темную ночь» для альбома памяти героев Великой Отечественной войны.