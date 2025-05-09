Фото, видео: Вячеслав Филиппов/ ТАСС; 5-tv.ru

О вопиющих случаях неуважения сообщали из Латвии, Литвы, Киева и Берлина.

В Латвии из советских памятников сделали ступени у входа в музей пособников Гитлера. В столице Литвы на месте возложения цветов установили мусорные баки. В Киеве людей задерживали за прослушивание песни «День Победы». Власти Берлина ввели полный запрет на праздничную символику и даже музыку. Корреспондент «Известий» Виталий Чащухин продолжит.

Хэндэ Хох! Это зловещий привет из прошлого — облава немецких полицейских на праздновании Дня Победы в Берлине. «Бессмертный полк» проходит через унизительный досмотр. Запрещенные символы выискивают даже у 86-летнего узника концлагерей. В толпе подстерегают живых и мертвых.

Зато прямо на знаменитый советский мемориал с танками впустили проукраинский подстрекателей — с флагами ЕС и НАТО. По счастью меряться пришлось только силой голоса.

К русским примкнуло много и самих украинцев. Они тоже с портретами своих воевавших дедов.

«Провокация, конечно. Российские даже запрещены значки, а украинцы стоят со своими знаменами и кричат „Слава Украине!“*. Кричали бы спасибо Германии, что им тут такие льготы», — сказала участница шествия Клавдия.

На входе — перечеркнутые символы 9 Мая: солдатская форма, награды, ленточки, флаги России и знамя Победы. Военные песни тоже запрещены.

Но русские не сдаются. «Катюша» исполняется прямо во время шествия «Бессмертного полка». И как же это символично, что те герои, что защищали Родину с июня 1941 года по май 1945 года сегодня вместе с нами снова дошли до Берлина.

Сегодня приходят их не только благодарить, но и просить прощения — за то, что учинили немецкие власти.

И, кажется, отдельный подвиг — минуя все санкции, прилететь сюда всего на один день из Москвы.

На еще одном популярном берлинском мемориале, в Трептов-парке, скручивают за исполнение песни «День Победы».

Если и напевать — видимо, только шепотом.

Но сколько самих немцев с благодарностью сегодня несут цветы и венки к братским могилам, осуждая карательные меры своих властей.

«Это скандал, что представители страны, которая когда-то была вынуждена безоговорочно капитулировать с позором, сегодня указывают той стороне, которая внесла наибольший вклад в Победу над гитлеровским фашизмом, каким образом ей можно здесь скорбеть?» — сказал бывший офицер армии ГДР Зигфрид Айхнер, один из участников шествия.

А между тем, День Победы по всей Европе оборачивается нападками на тех, кто чтит память и несет правду о войне. В Польше задержали своего же гражданина за пронос советского флага.

Такие же запреты и в Молдавии. Несмотря на это, тысячи местных жителей вышли на улицы Кишинева отпраздновать юбилей Победы. Вместе с ними — 100-летний ветеран Василий Литвинов.

Он не сдается вместе со всем, прошел маршем и возложил цветы в Вечному огню.

* Лозунг признан нацистским в РФ.