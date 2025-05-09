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Сразу после Парада лидеры дружественных стран направились в Грановитую палату.

О том, как важно выстраивать международные отношения на принципах равноправия, и передавать будущим поколениям правду о том, какой ценой была завоевана Победа, сегодня говорил Владимир Путин в Кремле, выступая на приеме, который он дал в честь глав иностранных делегаций. Президент поблагодарил зарубежных гостей за участие в праздновании важной для нашей страны даты.

Всего в Россию приехали более 20 государственных лидеров. И некоторым пытались помешать. Чтобы попасть на торжества, им пришлось пробиваться через препоны Запада. О единстве, которому и сейчас под силу противостоять любым трудностям, рассказывает корреспондент «Известий» Максим Прихода.

Для этого приема особым было не только время, но и место: вот как внимательно иностранные гости рассматривают своды Грановитой палаты, куда Владимир Путин пригласил их сразу после парада. Здесь со времен Ивана Третьего проходили самые торжественные церемонии и встречи с делегациями из стран наиболее дружественных и близких нам по духу. Так и в этот раз.

«Мы высоко ценим ваше решение посетить Москву 9 мая и разделить с нашим народом радость священного и бесконечно дорого нам праздника», — отметил российский лидер.

И вот подтверждение того, что победа в Великой Отечественной — это подвиг огромной семьи народов. Прадед президента Туркменистана награжден медалью за отвагу посмертно. Отец Эмомали Рахмона — орденами Славы второй и третьей степени, а наградной лист Кемеля Токаева российский президент сегодня вручил его сыну — президенту Казахстана.

«Мой родной дядя похоронен здесь, недалеко, во Ржеве, в Ржевском районе», — подчеркнул глава Казахстана.

И всех, кто помогал советскому народу крушить нацистские орды на нашей территории и бился с гитлеровцами там, где мог их достать, президент от души благодарил.

«Мы в России помним, как нам помогали техникой, продовольствием. Мы преклоняемся перед этим великим поколением, где бы они сейчас не жили, на каком бы языке не говорили. Они для нас всегда свои и родные», — отметил Путин.

Главный тезис, обращенный иностранным делегатам, Владимир Путин сформулировал в виде тоста.

«За прославленное поколение победителей, за торжество правды и справедливости, за процветание наших стран и народов. Спасибо!» — сказал президент.

И именно стремление к исторической правде — объединяет тех, кто сегодня нашел мужество быть в Москве — с народом-победителем. Владимир Путин лично поблагодарил каждого из присутствовавших.

Помимо иностранных лидеров на трибунах заметили немало именитых зарубежных гостей. Приятным удивлением стало появление Оливера Стоуна и Стивена Сигала.

«Что вы можете сказать о Путине? Вы сидели близко к нему», — спросили журналисты актера.

«Я люблю его, он — прекрасный лидер», — ответил Стивен Сигал.

Впрочем, для российского лидера главный государственный праздник — это повод лишь интенсифицировать рабочий график.

9 Мая в Кремле — день не только яркого торжества, но и большой дипломатии. Как несколько предыдущих, он расписан по минутам. И наполнен международными встречами. Иностранные делегации прибывают одна за другой.

Это третьи сутки фактически безостановочного переговорного марафона. Сегодня — лидеры Старого и Нового Света. Первый гость — глава Бразилии Лула Да Силва. Большой друг и надежный партнер нашей страны.

«Во многом благодаря личным контактам за предыдущие годы нам удалось проделать большую работу по укреплению отношений между нашими странами», — подчеркнул Владимир Путин.

Самое пристальное внимание приковано к визиту европейских лидеров. Роберт Фицо, премьер Словакии, один из немногих в Старом Свете последовательно придерживается курса на здравомыслие, как в вопросах исторической памяти, так и сотрудничества с Россией. За это он получил несколько пуль почти ровно год назад. Но выкарабкался и сегодня — в добром здравии.

А перед поездкой в Москву ему поступали фактически прямые угрозы от лидеров стран Европы. Но он не из пугливых.

А его коллеге Александру Вучичу мешали напрямую. Оттого лишь крепче символичное рукопожатие на Красной площади.

Беседы с обоими лидерами запланированы на вечер 9 мая. И нет сомнений: они пройдут в самом теплом формате. С теми, кто верен исторической памяти, в России всегда будут говорить как с самыми близкими друзьями.