В Петербурге проходит праздничный концерт в честь 80-летия Великой Победы

Фото, видео: © РИА Новости/Михаил Киреев; 5-tv.ru

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С 9 Мая жителей и гостей Северной столицы поздравляют известные артисты.

На Дворцовой площади Санкт-Петербурга в эти минуты проходит праздничный концерт. С Днем Победы жителей Северной столицы и гостей города поздравляют известные артисты.

В программе «Мужество. Память. Победа» — творческие коллективы, Пелагея, Дмитрий Певцов и, конечно, Александр Розенбаум.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в Петербурге прошел Парад Победы. По Дворцовой площади сегодня прошли более пяти тысяч человек — военнослужащие, курсанты и юнармейцы. Колонну техники по традиции возглавил танк Т-34. За ним проехали мотоциклы, бронеавтомобили, внедорожники.

После этого в Северной столице начался «Бессмертный полк». В 2025 году эта памятная акция стала особенной, поскольку последние три года шествие проходило исключительно в онлайн-формате.

Ожидается, что это будет самым масштабным «Бессмертным полком» в истории. В Петербурге, по прогнозам организаторов, он соберет больше миллиона человек.