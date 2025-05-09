Кубинский журналист назвал репринт «Известий» от 9 мая 1945 года ценностью

Фото, видео: 5-tv.ru

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Исторический номер газеты помогает сохранить связь поколений.

В Москве в рамках Парада Победы, гостям вручили репринт газеты «Известия» за 9 мая 1945 года. Этот исторический артефакт стал не только символом Великой Победы, но и важным напоминанием о сохранении памяти о войне. Об этом 5-tv.ru заявил кубинский журналист Хансель Павел Оро.

По словам Оро, экземпляр газеты является настоящим сокровищем, так как помогает сохранить связь с историей.

«Там тоже журналисты писали эти статьи, которые я с удовольствием буду читать. Которые я стараюсь читать с моим русским языком. <…> Самое главное, что это история, а она передается через средства, а средства — это СМИ», — отметил он.

Журналист подчеркнул, что газета «Известия» сыграла важную роль в сохранении памяти о событиях тех дней, а также отметил, что такие подарки, как этот репринт и карандаш, посвященный 80-летию Победы, становятся ценными символами для будущих поколений.

«Как сказал Владимир Владимирович Путин, историю надо сохранить, чтобы не повторить наши ошибки. Поэтому сейчас как раз эти (подарки. — Прим.ред), даже карандаш, который нам дали, посвященный 80-летию Победы, плюс газета — это будет сокровищем для всех нас», — заключил кубинец.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о памятных подарках для журналистов на 9 Мая.