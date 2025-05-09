«Бессмертная флотилия» прошла по рекам и каналам Петербурга в День Победы

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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Возле Петропавловской крепости играл оркестр Военно-морского флота, звучали песни военных лет.

В Петербурге по рекам и каналам прошла «Бессмертная флотилия» — патриотическая акция, приуроченная к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Кадры с места оказались в распоряжении 5-tv.ru.

Праздничная колонна судов — от речных трамвайчиков до яхт — стартовала под звуки легендарной композиции «Прощание славянки» и прошла по Неве, Фонтанке, Крюкову каналу и Мойке. По традиции, на бортах находились ветераны, блокадники, военнослужащие, курсанты, судостроители, а также участники специальной военной операции (СВО). С берегов зрители встречали флотилию цветами и аплодисментами.

В этом году «Бессмертная флотилия» впервые пересеклась с шествием «Бессмертного полка» — символическая встреча двух акций прошла у Аничкова моста, объединив сухопутную и морскую память о войне.

Возле Петропавловской крепости играл оркестр ВМФ, звучали песни военных лет, а над городом развевались флаги Победы.

Проект стартовал в 2021 году. Он стал живым памятником героизму моряков и важной частью городской культуры. Акция растет с каждым годом, вовлекая все больше молодежи.

Завершилась флотилия у крейсера «Аврора», где участники акции отдали дань павшим и выразили благодарность тем, кто сражался за мирное небо.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в России впервые прошла акция «Бессмертный полк в небе».