«Рад видеть вас снова»: Путин поблагодарил Оливера Стоуна за визит на Парад
Путин поблагодарил Оливера Стоуна за присутствие на Параде Победы
Фото, видео: Михаил Метцель/ТАСС; 5-tv.ru
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Режиссер наблюдал за торжественным мероприятием с одной из трибун.
Президент России Владимир Путин поблагодарил американского режиссера Оливера Стоуна за визит на Парад Победы.
«Рад видеть вас снова», — сказал российский лидер ему на английском.
Стоун с улыбкой ответил:
«Спасибо за приглашение».
Режиссер стал гостем военного Парада в Москве в день 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Он наблюдал за торжественным мероприятием с одной из трибун.
В конце состоялся прием, на котором присутствовали зарубежные делегации. Президент РФ поблагодарил иностранных гостей. Он отметил, что Россия ценит их решение посетить Москву и разделить радость священного праздника.
По словам Путина, важно вместе отмечать этот праздник, чтобы вспомнить тех, кто отдал силы ради свободы РФ и всего мира.
При этом встреча российского лидера и Стоуна состоялось еще в апреле на полях просветительского марафона «Знание. Первые». Кинорежиссер после рукопожатия с президентом заявил, что очень рад его видеть. Стоун поинтересовался у Путина, как у него дела. Президент ответил, что у него все хорошо.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что учительница Путина благодарна ему за образцовое руководство страной.