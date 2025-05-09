Фото, видео: Telegram/Екатерина Мизулина/ekaterina_mizulina; 5-tv.ru

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Звездная пара посетила Парад в честь 80-летия советского подвига.

Заслуженный артист России Ярослав Дронов, более известный как SHAMAN, и общественный деятель Екатерина Мизулина спустились в московское метро, чтобы утром добраться до Парада Победы. Кадры глава «Лиги безопасного интернета» показала в своем Telegram-канале.

«Всем доброе утро. С Днем Победы. Ну, а мы поехали на Парад», — сказала Мизулина.

На фоне Дронов нежно поправляет волосы своей избранницы, улыбаясь в камеру. Другие кадры были не менее романтичными. Мизулина показала, как прошел Парад и как они сидели в обнимку, смотря на торжественную церемонию.

Недавно пара провела вечер в компании друзей. Ими стали народный артист РФ Григорий Лепс и его молодая невеста Аврора Киба. Мероприятие стало своеобразным двойным свиданием. На ужине звезды не только пообщались в неформальной обстановке, но и оставили автографы на тарелке в память о вечере.

При этом Дронов ранее намекал на возможную свадьбу с Мизулиной. По слухам, пара может пожениться уже этим летом.

Ранее 5-tv.ru писал, что Мизулина рассказала, как готовить обед для настоящего мужчины.