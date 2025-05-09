В МИД РФ выразили надежду на продолжение российско-ватиканского диалога

Фото: www.globallookpress.com/Stefano Spaziani

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В ведомстве отметили, что отношения между Россией и Святым престолом завязаны на взаимоуважении и схожести во взглядах.

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова высказала надежду на продолжение развития отношений между Кремлем и главой Римско-католической церкви. Дипломат сделала такое заявление в связи с назначением нового Папы Римского Льва XIV. Ее комментарий опубликован на официальном сайте МИД РФ.

«Рассчитываем, что с избранием папы с главой Римско-католической церкви продолжится поступательное развитие российско-ватиканского диалога на основе равноправия и взаимного уважения», — сказала она.

Захарова отметила схожесть России и Ватикана в ценностях, взглядах и стремлениях в вопросах организации мирового порядка. Она также добавила, что эти отношения завязаны на взаимоуважении.

Роберта Прево избрали главой католической церкви на конклаве 8 мая. Голосование длилось два дня. Понтифик взял себе служебное имя Лев XIV.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что президент РФ Владимир Путин поздравил Льва XIV с избранием на пост Папы Римского. Глава страны рассказал, что у него есть уверенность в последующем конструктивном диалоге между Ватиканом и Кремлем. Он также пожелал новому понтифику здоровья и благополучия.