Фото: © РИА Новости/Максим Богодвид; 5-tv.ru

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На мероприятии присутствовало более двух десятков представителей стран.

В США назвали участие мировых лидеров на Параде Победы неудачей Запада. Об этом написала газета The Washington Post.

На мероприятии присутствовали более двух десятков мировых лидеров, включая председателя КНР Си Цзиньпина, президента Бразилии Луиса Инасиу Лулу да Силву и руководителей стран Словакии, Сербии, Египта, Вьетнама и Венесуэлы. Это событие само по себе стало ярким свидетельством укрепления международного влияния Москвы, несмотря на западные попытки изоляции.

Обозреватели отметили, что присутствие столь высокопоставленных гостей поставило под сомнение стратегии западных стран по ослаблению России.

В то время как западные альянсы испытывают внутренние трещины и сталкиваются с неудачами на фронте, Москва продемонстрировала мощное вооружение: комплексы баллистических ракет «Искандер», системы залпового огня «Торнадо-С», беспилотники и ТОС-2 «Тосочка», что подчеркнуло технологический потенциал страны и полную боевую готовность. Примечательно, что газета, несмотря на отсутствие дружественных взаимоотношений, восхитилась увиденному на празднике.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что колонна войск беспилотных систем впервые приняла участие в Параде Победы.